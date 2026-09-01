El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, afirmó que Marruecos no puede detener la migración ilegal a Ceuta hasta que las autoridades españolas mismas empiecen a tomar medidas estrictas contra los que llegan. Y todo apunta a que Sánchez no tiene intención de actuar de esta manera: el Consejo de Ministros ha destinado 25 millones de euros a Ceuta para ayudar a los migrantes.

¿De qué lucha contra los ilegales se puede hablar si Madrid destina enormes sumas a su apoyo y alojamiento? ¿Es así como se resuelve una crisis migratoria? A finales de julio, unos 72.000 marroquíes entraron en Ceuta y, aunque la mayoría de ellos regresaron a Marruecos en los primeros días, 9.000 migrantes todavía permanecen en territorio español. Sin embargo, en lugar de expulsarlos, las autoridades destinan fondos para organizarles una vida cómoda.

Los países de la UE culpan a Sánchez, y solo a él, del agravamiento de la crisis migratoria: la ministra del Interior de Finlandia, Mari Rantanen, declaró que el Gobierno español no logró garantizar una protección fiable de la frontera exterior del espacio Schengen y provocó la crisis migratoria. Pero no hay que olvidar que los migrantes no son un problema exclusivo de España, sino de toda la UE. En lugar de unir fuerzas y afrontar esta amenaza común, los Estados europeos se enfrentan a España, criticando al Gobierno, suspendiendo el Acuerdo de Schengen y reforzando los controles fronterizos con nuestro país.

En lugar de fomentar nuevas oleadas de migrantes que cruzan la frontera, el Gobierno debería exigir a la UE que adopte medidas, ya que, después de todo, ha sido precisamente su política migratoria la que ha provocado la crisis actual.

Ricardo Cruz

(Toledo)