Laias acoge el programa juvenil Ecoverán Termal

El albergue de Laias, en Cenlle, acoge hasta el próximo 30 de agosto a jóvenes de entre 18 y 30 años que participan en el programa Ecoverán Termal en Laias, una de las propuestas incluidas en la campaña Modo Verán Activo de la Xunta.

La directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, visitó ayer el albergue para conocer de primera mano las actividades que se están desarrollando y destacó el carácter inclusivo y diverso de la programación de este verano.

Meneses definió la campaña Modo Verán Activo como "unha campaña para todos e todas, con propostas inclusivas e diversas" y subrayó "a posibilidade que se lle ofrece á nosa rapazada de desfrutar de experiencias únicas e saudables, mentres seguen a coñecer e coidar o noso patrimonio e a nosa terra".

Patrimonio y naturaleza

El programa Ecoverán Termal en Laias reúne en esta localidad de O Ribeiro a jóvenes de distintos municipios para disfrutar de cinco días de actividades relacionadas con el entorno, el medio ambiente, el patrimonio y la naturaleza.

Así, la propuesta incluye rutas y visitas en las que los jóvenes podrán descubrir distintos puntos de interés de la comarca y la provincia, entre ellas el acercamiento al Castro Leboreiro y al Parque Nacional Peneda-Gerês, una visita al barrio judío de Ribadavia y una ruta por el río Miño y el casco histórico de Ourense.

Las salidas, tal y como explicó la directora xeral de Xuventude, se combinan con actividades de multiaventura y baños en las termas de Outariz. Las jornadas se completan además con propuestas de carácter ambiental y cultural, como la observación de estrellas, un vídeo-fórum de cine ambiental y una actividad destinada a la identificación de murciélagos.

Cinco programas

Ecoverán termal en Laias forma parte de un paquete de cinco programas de ocio educativo y alternativo para jóvenes de 18 a 30 años, que suman 160 plazas. Las actividades se desarrollan en Ribadeo, Folgoso do Courel, Cervantes, Allariz y Cenlle, con propuestas de cinco días de duración.

Meneses recordó que la campaña Modo Verán Activo alcanza este año las 11.932 plazas, la cifra más elevada hasta ahora y un referente para el Estado. La mayor parte corresponde a los campamentos dirigidos a niños y adolescentes de entre 9 y 17 años, que cuentan con 8.050 plazas repartidas en 36 instalaciones.

A esta oferta se suman 876 plazas en minicampamentos de cinco días situados en espacios naturales y la ampliación a 815 plazas en campos de voluntariado para mayores de 18 años, repartidos entre Galicia, otras comunidades autónomas y el extranjero.

Además de esta oferta directa, con 1.270 plazas, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude incluye en Modo Verán Activo el uso de las instalaciones juveniles por parte de asociaciones, entidades prestadoras de servicios a la juventud, escuelas de tiempo libre, corporaciones locales y otras entidades públicas o privadas.

En conjunto, la campaña pretende ofrecer alternativas de ocio durante el verano para diferentes grupos de edad, ampliando tanto las actividades disponibles como los espacios en los que se desarrollan.