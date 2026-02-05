Leiro y Carballeda rompen la sangría demográfica comarcal

En el perfil de los nuevos vecinos, la mayoría es gente joven que reside en el núcleo de Leiro, aunque también aumentaron población Corneira, Nogueira y Paredes.

La pérdida de población es una de las principales preocupaciones de los ayuntamientos del rural. Los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), a 1 de julio de 2025, reflejan un descenso de población con respecto a enero del mismo año, en el que la comarca del Ribeiro pasó de los 15.0072 a los 15.001 habitantes. Esto se traduce en que la mayor parte de municipios descendieron en habitantes, salvo las excepciones de Leiro, con un aumento de 44 residentes; Carballeda de Avia, que suma 21 más, y Cenlle y Avión que aumentan en 4 vecinos.

Leiro encadena dos años consecutivos de aumento de población y según el IGE, ocupa la quinta posición en crecimiento de habitantes en Ourense, alcanzando los 1.559. El alcalde, Francisco Fernández, apunta a varios factores clave. “É un concello de interior que está moi ben comunicado con vilas como Carballiño ou Ribadavia, a 20 minutos do AVE e a 45 do aeroporto de Vigo, con todas as vantaxes dun concello rural”, señala. A ello se suma una amplia red de servicios: “Conta con centro de saúde, xeriátrico, centro de día, casa niño, servizo de conciliación e o único cine da contorna”.

Entornos naturales en Carballeda de Avia -arriba- y Leiro. | La Región

En cuanto al perfil de los nuevos vecinos, la mayoría es gente joven que reside en el núcleo de Leiro, aunque también aumentaron población Corneira, Nogueira y Paredes, además de Lebosende que cuenta con varias familias jóvenes, con impacto positivo en el colegio, que supera los 40 alumnos.

Carballeda de Avia también rompe la dinámica negativa y gana 21 vecinos en el último año, y según el IGE, alcanzó en julio los 1.193. El 68% de su población supera los 50 años, por lo que el empleo vinculado a la atención a mayores es un factor clave para fijar población.

“Temos un 10% da poboación nova traballando no coidado das persoas maiores. É unha economía circular que xera emprego e permite que os novos poidan quedar a vivir aquí”, explica el alcalde, Luis Milia, que también destaca las oportunidades en el sector forestal “con varios mozos traballando en desbroces ou a través dos obradoiros de emprego, e os que van a poder traballar nas tarefas de repoboación do monte”.

Esto contribuye a asentar población e incrementarla: “Este ano temos oito alumnos máis no colexio chegando xa aos 50”, señala el regidor. Destaca también la oferta de servicios como centro de salud, vivienda comunitaria y centro de día o una amplia programación de actividades para el envejecimiento activo.

Mejores precios y calidad de vida

El acceso a la vivienda y la disponibilidad de servicios básicos son dos de los reclamos para los nuevos residentes de los concellos de Leiro y Carballeda de Avia.

El alcalde de Carballeda de Avia, Luis Milia, considera que el buen precio de la vivienda y la baja presión fiscal influyen en esta tendencia: “O imposto de construción é do 2%, e a media de impostos no concello é de 240 euros, fronte aos 700 de media en Galicia”, explica. Constata que se están comprando más casas en los últimos años, para residir y para turismo rural, por lo que marca como objetivo ofertar más vivienda: “En Muimenta ofrecereremos as casas en aluguer económico para atraer empredendores e queremos mercar catro mais”.

En el caso de Leiro, el regidor cree que “a xente valora poder vivir nun concello tranquilo sen renunciar a ter bos servizos”. A ello se suma la oferta de una vivienda asequible, ya que Leiro figura, según los datos de un portal inmobiliario, como el cuarto municipio más barato de España para comprar una casa de segunda mano, y el más económico de Galicia, algo que se nota en la demanda de inmuebles en los últimos años.