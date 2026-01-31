Verín suma tres años ganando vecinos y consolida los 14.000 habitantes

Cientos de verinenses se dieron cita este año en el monte de Ábedes con motivo del San Antón, gran tradición local.

Verín confirma su recuperación demográfica tras superar el año pasado la barrera psicológica de los 14.000 habitantes. Los datos más recientes muestran que encadena tres años de crecimiento sostenido, asentándose como la tercera localidad más poblada de la provincia, impulsada por la llegada de nuevos vecinos nacidos fuera de nuestras fronteras.

Las cifras oficiales publicadas recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con fecha de referencia a 1 de enero de 2025, otorgan a Verín una población de 13.956 habitantes. Este dato supone un incremento respecto a los ejercicios anteriores (13.767 en 2024 y 13.585 en 2023), consolidando una curva ascendente tras el estancamiento vivido a principios de la década.

Sin embargo, la realidad a pie de calle va un paso por delante de la estadística oficial. Según los datos del padrón municipal actualizados a 14 de enero de 2026, Verín cuenta ya con un total de 14.061 habitantes. Esta cifra reafirma la vitalidad demográfica del municipio, que logra mantener el listón de los 14.000 vecinos que tanto costó recuperar desde el año 2016.

El desglose actual del padrón muestra una distribución demográfica de 6.723 hombres y 7.338 mujeres, dibujando una pirámide poblacional que resiste el invierno demográfico gracias, en gran medida, a los flujos migratorios.

Tercera villa provincial

Con los datos del INE, Verín certifica su posición en el podio provincial, consolidándose como el tercer núcleo más poblado, por detrás de la capital (105.769) y O Carballiño (14.249), y distanciándose de O Barco de Valdeorras, que registra 13.368 vecinos.

Esta consolidación evidencia que Verín se ha convertido en un polo de atracción para nuevos residentes en el sur de la provincia, amortiguando la caída generalizada que sufren otros concellos de la comarca de Monterrei y del interior de Galicia.

Población extranjera

La clave de este renacer demográfico reside en la población de origen foráneo, tanto de nacionalidad extranjera como de nacidos en el extranjero, ya que muchos de estos nuevos vecinos han adquirido la nacionalidad española con el paso de los años.

Según la serie histórica del INE, el peso de los nacidos fuera de España es cada vez mayor. En el censo oficial de 2025, se contabilizan 3.053 personas nacidas en el extranjero, lo que representa casi el 21,88% de la población total de Verín. Este porcentaje ha crecido casi dos puntos en solo un año, pasando del 20,28% registrado en 2024 al actual 21,88%.

Es decir, más de uno de cada cinco vecinos de Verín ha nacido en otro país, un dato que explica matemáticamente por qué el municipio no solo no pierde población, sino que la gana.

Portugal a la cabeza

Si ponemos el foco en la nacionalidad actual de los vecinos, los datos más recientes del Concello cifran en 2.176 el número de extranjeros empadronados, lo que supone un 15,5% de la población total. La proximidad con la “Raia” se deja notar, ya que la comunidad más numerosa es la portuguesa, que aporta 782 vecinos al padrón.

Le siguen en número los marroquíes, con 297 empadronados, y un fuerte contingente iberoamericano encabezado por Colombia (261), Venezuela (257) y Brasil (219). El resto de nacionalidades suman otros 360 vecinos, completando un mapa multicultural que es el principal sostén demográfico.