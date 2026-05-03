FERIA DO VIÑO
O Ribeiro, un vino que une
La 63ª Feira do Viño do Ribeiro vivió este sábado su segunda jornada con una gran afluencia de público, en su mayoría grupos de amigos y familias procedentes de distintos puntos de Galicia. Bodegueros y “colleiteiros” volvieron a ofrecer degustaciones de sus vinos en los puestos de la Alameda de Ribadavia, mientras el público se sumó activamente a otras propuestas a lo largo de la jornada, como los talleres de cocina, la cata popular y la cata comentada, dirigida por la sumiller Marta Cortizas.
Jonatán Pousada, responsable de Adega Casal do Canteiro, en Castrelo de Miño, destacó la importancia del evento para el sector: “La feria es el acontecimiento más importante para nosotros porque presentamos la añada del curso anterior. Es un acto de ilusión y orgullo, como cuando nace un niño y lo llevas a presentar a la familia”.
En la misma línea, Alberto Úbeda, colleiteiro de Cuñas Davia, señala que “é a feira por excelencia. Permítenos ter un trato directo cos consumidores, ver as súas reaccions e saber se o viño lles gusta e se estamos no camiño correcto”. Úbeda, cuyo vino tinto fue reconocido el pasado año en la cata popular, destaca que “para nós o importante non son os premios, pero si é certo que nesta cata son os consumidores os que elixen e iso ten moito valor”.
Eduardo Bravo, de Adega Eduardo Bravo, subraya la oportunidad que supone la feria para acercarse al público y destaca la evolución del evento: “Levo vindo máis de 20 anos e penso que cada vez ten mais forza, mellor ambiente e xente que aprecia e valora mais os viños. Tamen hai cada vez xente mais nova”.
Los visitantes disfrutaron ayer las actividades complementarias, las rutas del ViñoBus y la actuación musical de The Bigüis, además de la Mostra de Artesanía de Galicia en la Praza Maior de la villa.
Es una de las figuras clave en el origen de la Feira do Viño do Ribeiro. A sus 96 años, asiste a la inauguración de cada edición, ya que fue uno de sus impulsores y guarda un especial cariño al evento. Recuerda que todo comenzó en 1964, cuando formaba parte de la comisión organizadora de las Fiestas del Portal. “Pensamos en conseguir dinero para las fiestas impulsando nuestro principal motor económico, el vino”, explica.
La iniciativa buscaba promover y dignificar los vinos de la comarca, aprovechando además una fecha estratégica. “La hicimos coincidir con San Pedro Mártir porque era la época en la que venía más gente, y con el fin de promocionar y expandir las cualidades de nuestro extraordinario vino”.
Aunque valora positivamente la evolución del evento, recuerda con nostalgia los inicios multitudinarios de la fiesta “los coches llegaban a Sampaio y Francelos”.
Bande sigue ejerciendo como embajador de O Ribeiro. “Siempre que salgo fuera hablo de Ribadavia y sobre todo de los vinos. Los mejores son los de O Ribeiro”.
