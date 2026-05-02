¿Sabe usted que la Feira do Viño do Ribeiro de este año incluyó a un colectivo hasta ahora desplazado?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, una Feira do Viño do Ribeiro que pudieron disfrutar más personas
¿Sabe usted que en la Feira do Viño do Ribeiro dieron un paso al frente en materia de integración? ¿Que con la incorporación de la lengua de signos, por fin hubo un colectivo hasta ahora desplazado que pudo disfrutar como cualquiera del pregón? ¿Que la comitiva de personas sordas se subió también al ViñoBus para demostrar que no hay por qué dejar a nadie atrás? ¿Que esperamos que la iniciativa se extienda?
