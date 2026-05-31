Los vinos del Ribeiro, en el WineMad de Madrid

El C.R.D.O. Ribeiro participó con un completo túnel de vinos blancos y tintos en la primera edición de la WineMad, la feria internacional del sector del vino, donde se dan cita, negocio, cultura y experiencia. Un encuentro profesional, innovador y abierto al mundo que ha hecho estos días de Madrid el epicentro global del vino. Tuvo lugar en el pabellón 5 del recinto Ifema Madrid del 27 al 29 de mayo.

Los visitantes, expertos del sector, pudieron conocer de primera mano la D.O. Ribeiro a través de un túnel de cata con 25 marcas de vino, 20 referencias de blanco y cinco de tinto, así como algún otro stand presencial de bodegas en el evento vinícola.

La D.O. más antigua de Galicia se mostró a los profesionales asistentes con un espacio de cata situado en el túnel del vino de Galicia.

Concha Iglesias, presidenta del Consello Regulador, comenta que “hemos querido formar parte de la primera edición de este evento, que esperamos que se consolide con el paso de los años como uno de los encuentros profesionales del mundo del vino a nivel nacional e internacional. Estimamos que, durante las tres jornadas, cerca de 500 profesionales del sector probaron nuestros vinos, interesándose y queriendo saber más sobre nuestros blancos elaborados con Treixadura, entre otras variedades, así como los tintos, con el objetivo de generar negocio, contactos y nuevas oportunidades”.