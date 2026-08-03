Oímbra luce su huerta con su exitosa exaltación del pimiento

El aroma a asado y el bullicio festivo tomaron este domingo Oímbra. La celebración de la XXIX Feira do Pemento convirtió a este producto en el indiscutible rey de la jornada.

Desde primera hora, el recinto ferial funcionó como un escaparate de la cultura agrícola y popular. Junto a las hortalizas verdes, los visitantes adquirieron cebollas, tomates y vinos, además de recorrer los distintos expositores de artesanía y maquinaria agrícola. Todo el ambiente estuvo amenizado desde las once de la mañana por una constante animación musical que invitaba al disfrute, mientras los más pequeños se divertían saltando en los hinchables gratuitos.

El plato fuerte de la celebración llegó justo al mediodía. Las raciones se sirvieron por cientos para lograr satisfacer la enorme demanda de una multitud ansiosa por participar en la degustación gratuita y en la tradicional comida popular de las dos de la tarde.

Entre el humo de las planchas, las historias de los asistentes reflejaron el éxito rotundo de la convocatoria. Juan José Rodríguez Rodríguez, vecino de Os Blancos afincado en Oímbra, ofreció su perspectiva sobre la cosecha actual. “Hai menos pemento ca outros anos”, explicó, señalando que las altas temperaturas afectaron a las floraciones tempranas, que son “as que realmente dan o pemento bo”. A pesar de este contratiempo meteorológico, destacó la enorme satisfacción general y aseguró que los comensales disfrutaron plenamente del menú.

La feria también demostró su gran capacidad para atraer a visitantes del país vecino. Desde Chaves (Portugal) llegaron en bicicleta Custodio Silva y su hijo José. Para el joven era su primera vez en el recinto, animado por Custodio, quien frecuenta la zona todos los fines de semana en sus habituales rutas ciclistas. Tras reponer fuerzas con el pulpo y degustar el producto estrella, ambos coincidieron en que el esfuerzo físico del viaje “mereceu a pena” porque, tal y como aseguraron con gran entusiasmo, “os pementos son moi bos”.

Por su parte, Juan Manuel Iglesias Rey, vecino de Rairo y asiduo al evento desde hace una década, se mostró muy entusiasmado tras aguardar su turno en la cola de degustación. “Todo moi bo. A provincia de Ourense é a mellor que hai”, afirmó rotundamente tras disfrutar de pimientos, pulpo y vino Ladairo.

El ambiente festivo ayudó a sobrellevar las altas temperaturas estivales, tal y como apuntó con cierta resignación Dolores Arrojo, natural de Serois (Xinzo de Limia). Junto a ella se encontraba su hijo Pepín Castillo, afincado en Barcelona y que acudía por primera vez a la cita. El visitante relató cómo vivieron la espera para conseguir su menú: “La cola ha sido larga, pero bueno, con paciencia y buen grado... los pimientos están muy buenos”, destacó, asegurando que la calidad del plato compensó el tiempo de pie.

El evento sirvió, además, como un punto de encuentro ineludible para la diáspora. Rosa Rodríguez, natural de Verín pero residente en Bilbao, explicó que acuden ininterrumpidamente durante sus vacaciones estivales. Disfrutando ya del postre a la agradable sombra de los árboles del recinto, destacó el buen clima y el inmejorable ambiente general de la jornada, confirmando que los pimientos estaban “muy buenos”. Plenamente satisfecha con la experiencia vivida, animó a otros a sumarse en el futuro: “Eu dígolle que veñan”.

El broche de oro a esta exitosa vigésimo novena edición se reservó para las nueve de la noche con el esperado concierto de Rosa Cedrón, cuya entrada libre despidió una jornada inolvidable en la que la tradición rural y la excelente gastronomía se fundieron en una celebración inmejorable.