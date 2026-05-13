Sin clarificar las circunstancias en las que se originó en Oímbra el segundo mayor fuego en la historia de Galicia

El director xeral de Defensa do Monte realizó una intervención a petición propia para dar cuenta del aumento de medios y brigadas para la campaña de alto riesgo de este año, ya comunicados por la Xunta en las últimas semanas, el plan Pladiga. Reconoció los datos "contundentes" de incendios en 2025, que "deben interpelar a todos".

La intención de clarificar quién dio la orden de desbroce en condiciones extremas el 12 de agosto de 2025, en medio de una ola de incendios y en periodo en el que esos trabajos estaban "terminantemente prohibidos" ha quedado en el aire en la Comisión de Agricultura, celebrada este miércoles.

Secundino Fernández (BNG) ha exigido que "se depuren responsabilidades y se llegue al final" con la "dimisión" de cargos del PP y en la Xunta en relación con la orden de desbroce en condiciones extremas el 12 de agosto de 2025, en medio de una ola de incendios y en periodo en el que esos trabajos estaban "terminantemente prohibidos".

A la izquierda, la vista desde el aire muestra cómo Oímbra estaba rodeado de un paisaje verde antes de los incendios; a la derecha el mismo lugar tras ser alcanzado por el fuego, con las montañas negras. | La Región

Las dudas siguen, por tanto, en torno a la pregunta de "qué hacía una máquina contratada por la Xunta, a través de Seaga, trabajando en una pista municipal" y "por qué la alcaldesa de Oímbra no paralizó la roza en esa pista de titularidad municipal".

También ha puesto el foco sobre la por entonces directora-gerente de la empresa pública Seaga, Luisa Piñeiro, que "no paralizó esa máquina con anagrama por Seaga". Denuncia que este fuego "casi acaba con la vida de tres jóvenes de la brigada municipal", que acudieron "en día de libranza" y "pidieron permiso a la alcaldesa". También hace hincapié en el "fracaso estrepitoso" de la Xunta, con la "negligencia" de que "permitió que se convirtiera en el segundo más grande de la historia de Galicia".

Bajo investigación judicial

Al estar judicializado el caso, el responsable de Defensa do monte se ha limitado a hablar de las condiciones "técnicas" del incendio sin entrar en causas y ha destacado la respuesta de la Xunta, con una llegada de medios en 17 minutos tras la notificación del fuego al 112 por un particular. Además, se ha destacado la "movilización extraordinaria" de medios durante esos días --159 brigadas, 109 motobombas y 106 medios aéreos-- tras una rápida propagación del fuego.

El diputado Secundino Fernández ha tachado de "escapismo lamentable" esta respuesta. "No ha habaldo absolutamente de nada de lo que pregunté", se ha quejado, pues acusa al director xeral de "tratar de tontos" a los diputados y "a las personas que fueron afectados". "No se puede poner toda la responsabilidad en un trabajador que cumplía órdenes", reprocha.

Así quedou o vehículo dos brigadistas, devorado polas lapas. | La Región

Campaña contra incendios este año

El director xeral de Defensa do Monte llamó la atención sobre la vulnerabilidad que suponen incendios "más extensos y violentos", a la vez que ha valorado los trabajos en franjas secundarias para prevenir fuegos, en unas tareas "compartidas" entre propietarios, ayuntamientos y Xunta. También resalta la restauración de más de 6.300 hectáreas quemadas en las que se ha actuado desde 2025 para minimizar daños.

Monserrat Valcárcel (BNG) criticó que el objetivo de este año del plan anticendios (Pladiga) se eleve a 29.000 hectáreas quemadas, lo que supone una "rendición ante el fuego" y "normalizar la catástrofe". Al respecto, Carmen Rodríguez Dacosta (PSdeG) acusó a la Xunta de presentar el plan antincendios "meses tarde, a escondidas y sin autocrítica". Denuncia que "sustituye la prevención real por propaganda y externalización".