Más de un millón para mejoras en el sector turístico en Ourense

El delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, se desplazó este miércoles hasta Oímbra, donde, acompañado de la alcaldesa, Ana María Villarino, revisó el proyecto de estabilización del arco de entrada del conjunto de edificios Pazo das Portadas. Turismo Galicia aportó cerca de 30.000 euros a esta iniciativa dentro de un programa de subvenciones diseñado para mejorar las infraestructuras turísticas en municipios de hasta 10.000 habitantes.

Durante su visita, el delegado destacó que, en la última ronda de financiación, la Xunta destinó más de un millón de euros a 35 municipios de la provincia de Ourense. Además de Oímbra, los municipios que recibieron financiación fueron Maceda, Boborás, Verea, Bande, Cortegada, Parada de Sil, A Arnoia, Carballeda de Valdeorras, San Xoán de Río, Esgos, Muíños, Xunqueira de Espadanedo, Castrelo do Val, O Bolo, Beade, Cenlle, Montederramo, Entrimo, O Castro de Caldelas, Allariz, Vilar de Barrio, Avión, A Teixeira, Vilardevós, Castrelo de Miño, Laza, O Pereiro de Aguiar, Leiro, Cartelle, Maside, Lobeira, Nogueira de Ramuín y Taboadela.

Pardo destacó que este programa de financiación tiene como objetivo impulsar la oferta de turismo rural mediante la restauración, la mejora de la accesibilidad y la señalización de recursos turísticos, revalorizando la riqueza histórica, cultural, patrimonial y paisajística de estas zonas. Los proyectos podrán financiarse hasta el 100 % del presupuesto, con un máximo de 30.000 euros por iniciativa.

Asimismo, señaló que estas ayudas respaldan una amplia variedad de proyectos, como el embellecimiento de los accesos a los lugares de interés, la restauración y el acondicionamiento paisajístico de los entornos, la instalación de iluminación ornamental, la mejora de las zonas de aparcamiento y la creación de miradores y rutas de senderismo.