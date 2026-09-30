Roban 360 metros de cable de la luz en dos aldeas de Oímbra

Oímbra ha sufrido este fin de semana el robo de 360 metros de cableado destinado al alumbrado público en dos de sus núcleos. En concreto, los ladrones sustrajeron 160 metros en Bousés y otros 200 en Casas dos Montes, dejando sin iluminación pública las travesías de ambas localidades.

La alcaldesa, Ana Villarino, ha anunciado que el lunes ya se interpuso la correspondiente denuncia, al tiempo que el Concello está realizando los trámites necesarios para poder restablecer la iluminación de las farolas en los tramos afectados. El objetivo, añade, es “dar subministro aos tramos afectados tan pronto como sexa posible”. La regidora ha aprovechado, además, para lamentar las molestias que esta situación pueda ocasionar a los vecinos de las poblaciones cuyos viales permanecen a oscuras.

Este suceso se suma a otros robos de cable registrados en distintos puntos de la comarca, especialmente de cable telefónico por el valor del cobre que contiene. Varios núcleos de población de Vilardevós, entre ellos Arzádegos, también fronterizo con Portugal, ya sufrieron el pasado año la sustracción de cientos de metros de cable de teléfono.

El cobre, un metal deseado

Tal y como apunta la regidora, el cable sustraído “é cable da luz, por fóra é de plástico, pero o que lles interesa está dentro”. Y es que el cable del alumbrado contiene cobre en su interior, un metal que constituye el principal objetivo de los ladrones por su valor en el mercado de reciclaje y sus características como conductor eléctrico. Tras retirar la cubierta, el cobre que contienen cables como estos puede ser separado y vendido. Este tipo de robos suponen no sólo la interrupción del servicio cuando afectan a instalaciones de alumbrado público, sino también el consecuente coste económico para la Administración local.