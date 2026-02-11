Oímbra descubre os servizos e trámites da administración electrónica
FENDA DIXITAL
A veciñanza de Oímbra participou nunha sesión do programa "A administración preto de ti" na que descargou o certificado dixital e aprendeu a darlle uso
O Concello de Oímbra acolleu este martes unha sesión do programa “A Administración preto de ti”, unha iniciativa do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática deseñada para facilitar o acceso aos servizos públicos online nas zonas rurais. O subdelegado do Goberno, Eladio Santos, acompañado pola alcaldesa, Ana Villarino, destacou a necesidade de eliminar a fenda dixital na provincia, caracterizada pola dispersión xeográfica e o avellentamento da poboación.
“Achegar recursos e trámites ao medio rural é fundamental para afrontar o reto demográfico e fortalecer a cohesión territorial”, asegurou o subdelegado durante a súa intervención. Na xornada, que tivo lugar no salón de plenos, técnicos da Subdelegación ofreceron atención individualizada aos veciños para que aprenderan a obter o certificado dixital e a manexar as sedes electrónicas da Dirección Xeral de Tráfico ou da Axencia Tributaria.
Eladio Santos lembrou que a Administración Xeral do Estado ofrece a posibilidade de realizar de forma dixital “máis do 90% das xestións e das comunicacións cos seus departamentos, incluíndo prestacións e pagos de impostos”. Ana Villarino, que aproveitou a primeira visita do subdelegado á vila para manter unha reunión, subliñou como positivo “trasladar a administración ao rural” e evitar “desprazamentos innecesarios á poboación”
Novas sesións
Tralo seu paso por Oímbra, o programa continuará o 18 de febreiro en Lobios e posteriormente visitará A Peroxa, Calvos de Randín e A Bola.
