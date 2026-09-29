El acceso a Oímbra suma una senda para peatones y bicis

La carretera OU-1011, la antigua N-532 que conecta Verín con Oímbra, se encuentra inmersa en un proceso de transformación tras el inicio de una obras que buscan facilitar el tránsito de vecinos y ciclistas. Esta primera fase, sufragada por la Diputación, fue adjudicada a la empresa Vipeca, Obras y Servicios S.L. por 114.794 euros.

Los trabajos, que dieron inicio la semana pasada, ensancharán el vial a la altura de la entrada del núcleo urbano del concello oimbrao. Con esta intervención se busca solucionar los problemas de seguridad vial existentes, permitiendo a partir de ahora una circulación fluida y sin peligro para peatones y usuarios de la bicicleta mediante la creación de una plataforma compartida. De este modo, se atiende una vieja demanda para humanizar el acceso al pueblo y separar el tráfico rodado del tránsito a pie.

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La alcaldesa, Ana Villarino, explica que “é unha obra moi demandada porque a estrada ten moitísimo tránsito”, y la falta de arcén hacía “moi difícil tanto o paso peonil como o paso ciclista”. Sobre el resultado de los trabajos, confiesa que “agora parece moitísimo máis ancho do que a priori se podía imaxinar, e vai quedar espectacular”. Además de la actuación principal, el Concello ejecutará un pequeño tramo complementario, para el que han recurrido “ao Fondo de Compensación Ambiental da Xunta”.

Nueva fase en licitación

La mejora de la seguridad en este trazado tiene previsto ampliarse próximamente mediante una segunda fase que ya se encuentra en licitación por un importe base de 118.550 euros, y que dará continuidad al nuevo itinerario peatonal y ciclista habilitado en un margen del vial. Tal y como señala la regidora, se estima que este segundo proyecto empiece a construirse, “se todo vai ben, calculamos que a principios do ano que vén”.