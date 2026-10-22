Roban una campana centenaria de 80 kilos en una iglesia de Oímbra

El domingo los vecinos de Oímbra se percataron de que faltaba una campana en lo alto de la iglesia vieja. Se trata de una pieza de bronce de 80 kilos que cuenta con más de un siglo de historia, ya que data del año 1895. La franja en la que se produjo el robo se sitúa entre el viernes -última vez que alguien la vio- y el día en el que se descubrió que se la habían llevado.

Ningún residente en la zona pudo aportar ninguna pista sobre lo sucedido ni observaron movimientos fuera de los habituales. La iglesia afectada está localizada en el alto del monte, alejada de las viviendas, aunque hay una carretera asfaltada que permite llegar hasta el punto. Además, cuenta con un uso esporádico, ya que se utiliza apenas cuatro o cinco días al año, en Semana Santa, aunque está en perfectas condiciones. Sin embargo, al haber otra iglesia esta paso a un segundo plano.

El robo ya fue denunciado ante la Guardia Civil, cuyos agentes se encuentran investigando lo sucedido. Las primeras hipótesis apuntan a que pudo participar en el robo más de una persona debido a la dificultad que entraña robar un objeto de esas características: 81 kilos de peso, 52 centímetros de diámetro y 49 de altura. Para acceder al campanario, la iglesia cuenta con una escalera de piedra, pero aún es una incógnita cómo los ladrones lograron sacar esta pieza del lugar.

Valor histórico

“El valor histórico y lo que representa es más que el valor económico en sí”, explica David Penín, cura de Oímbra. “¿Qué precio le pones al Códice Calixtino o a Las Meninas de Velázquez? No se le puede poner precio porque el mayor valor es lo que representa”, añade. Por ello, el robo ha causado consternación entre los vecinos de la localidad.