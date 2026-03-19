La “banda de los cristos” saqueó nueve cementerios en seis concellos de Ourense

Las marcas de los robos se podían ver ayer en el cementerio de O Casariño (Celanova), con cruces huérfanas de los cristos.

A medida que van pasando los días se van conociendo más robos perpetrados por la conocida ya como la “banda de los cristos”. Este miércoles trascendió, a través de fuentes oficiales, que la semana pasada también se había denunciado una sustracción en la iglesia de O Casariño, ubicado en Celanova.

El botín que se llevaron los ladrones constó de seis cristos. Este miércoles todavía se podían ver en el camposanto las cruces huérfanas de las figuras que las acompañaban y las marcas que en ellas quedaron de los robos.

Esta sustracción se suma a una larga lista de robos cometidos en camposantos, siendo profanados en solo 11 días -desde el 6 de marzo- seis cementerios -la iglesia de O Casariño, San Breixo, Santa María de Fechas, San Xoán de Viveiro -estos cuatro en Celanova-, Marabillas (Cartelle) y San Eusebio de Peroxa (Coles)-. En total, sustrajeron más de 70 figuras.

Sin embargo, fuentes consultadas amplían el radio de acción de la “banda del cobre”. Explican que también fueron asaltados los cementerios de Maside y Verea mientras otra fuente señala que también robaron en Allariz.

Respecto al municipio alaricano, no pueden precisar la fecha de las sustracciones, aunque la sitúan en los últimos dos meses. Los ladrones entraron en dos ocasiones en el cementerio parroquial, aunque el objetivo no fueron los cristos, sino las argollas, apoderándose de una en cada visita.

Una banda profesional

La Guardia Civil de Ourense informó de que se encuentra investigando estos hechos. Entre las principales suposiciones que manejan es que dichos robos se efectuasen para “vender o fundir” las cruces, ya que se trata del “único metal que hay en cementerios”. Este fin suele ser habitual en los grupos criminales dedicados a robar cobre. Una vez sustraído, normalmente es manipulado para que entre en el mercado de la chatarra sin levantar sospechas. Luego este material suele acabar en otros países -en su mayoría asiáticos- tras pasar por una serie de intermediarios y así reintegrarse en el mercado.

Es muy atractivo para los ladrones, ya que el déficit de oferta global hace que su precio esté al alza, llegándose a pagar hasta 10 euros por cada kilo en el mercado negro. Por otra parte, la vía de que estos cristos robados tengan como objetivo ser usados en rituales esotéricos parece descartada. Estos cultos suelen dejar restos por el monte o alrededores y no consta que haya marcas que conduzcan a esta hipótesis.

En cuanto a los autores que están tras los delitos, se sospecha, por el modus operandi empleado, que se trata de una banda profesional itinerante de algún país del este. Estos grupos criminales suelen actuar de noche, principalmente en invierno porque hay menos horas de luz.

No se descarta que pueda haber más robos, ya que estas bandas son cuidadosas en la fecha que eligen para cometer los robos. Los efectúan en los días posteriores a festivos para ganar tiempo, ya que los familiares visitan a sus difuntos los fines de semana o días santos.

Coste del producto

Las sustracciones de cristos suelen dejar una herida más emocional que monetaria en los perjudicados por el tsunami de robos. Pese a ello, cabe destacar que el coste económico de estas figuras -muchas de ellas hechas con cobre- es bastante elevado. Según explica Laura Failde, de Mármoles Failde, el precio de ellas empieza alrededor de los 100 euros sin contar el daño que infringen a la cruz o lápida.

Sin embargo, puede llegar a triplicarse dependiendo de las características, como el tamaño. No se fabrican en Ourense, sino que vienen de fuera de la provincia. En el caso de Mármoles Failde, de Italia. Otro negocio que también trabaja con este tipo de figuras explica que su coste puede llegar a ser alto. En su caso, las consiguen desde Valencia y pueden llegar a medir hasta un metro. “El bronce está carísimo”, aseguran.

Si tenemos en cuenta el precio de referencia que señalan los negocios, cogiendo la horquilla más baja -100 euros- el coste de lo robado en los cementerios por la “banda de los cristos” supera los 7.000 euros.