1937: Calvet, el Bernabéu del FC Barcelona

Rossend Calvet alza un trofeo durante la gira mexicana del FC Barcelona en 1937.

Así como Santiago Bernabéu fue una persona clave en la reconstrucción del Real Madrid tras la Guerra Civil, se ha escrito poco sobre Rossend Calvet como salvador del FC Barcelona, durante el conflicto y la posguerra.

El 15 de agosto 1936, asesinado el presidente Josep Sunyol, desaparecida u oculta la mayor parte de la directiva y tomada la ciudad por las milicias obreras y anarquistas, el club catalán parecía destinado a la confiscación.

Para evitarlo, a Calvet, se le ocurrió adelantarse, e inventar un ‘Comité de Salvación Antifascista del FC Barcelona’, dirigido por los propios empleados. En realidad, poco personal más quedaba disponible.

El presidente mexicano, Lázaro Cárdenas, invitó al Barça a una gira veraniega por su país “para promocionar la República”. Calvet aceptó de inmediato. Necesitaban oxígeno y dinero con urgencia.

Si el club estaba ya “colectivizado”, no era necesaria la intervención externa. La tapadera funcionó, requisando los milicianos el estadio de Montjuic, en lugar de Les Corts.

Esta fachada obligó a mantener un equilibrio entre la independencia interna y la adhesión pública al régimen. El FC Barcelona pudo mantener su actividad y también disputó partidos benéficos para recaudar fondos para la guerra.

Entre los meses de septiembre y diciembre participó en el Campeonato de Cataluña, vetando la solicitud de un desesperado Madrid FC por mantener “la esencia racial y espiritual del torneo”. Terminó segundo y se clasificó para la llamada “Liga del Mediterráneo” junto a equipos de Valencia, entre diciembre del 36 y mayo del 37.

La situación económica era paupérrima y la presión social asfixiante. Surgió entonces una oportunidad. El presidente mexicano, Lázaro Cárdenas, invitó al Barça a una gira veraniega por su país “para promocionar la República”.

Calvet aceptó de inmediato. Necesitaban oxígeno y dinero con urgencia.

Directiva Anna, al frente con el profeta Durruti

La atleta, poeta y periodista Anna María Martínez Sagi, pionera en el FCBarcelona. | La Región

Anna María Martínez Sagi (1907-2000) fue la primera mujer española en una directiva de fútbol.

Campeona nacional de jabalina, poeta y periodista en el diario ‘La Rambla’ -propiedad del presidente Sunyol- ingresó en el Barça en 1934. Su acaudalado padre había sido el tesorero. Su hermano y su primo jugaban en el equipo.

Llegó rebotada del primer club deportivo femenino de la ciudad, denostado por “la poca solidaridad de sus compañeras”. Intentó crear una sección de mujeres y cultura en el Barça, pero apenas duró meses, frustrada por el desinterés de sus compañeros: “sólo les importan los goles”.

Durruti reunió a 6.000 voluntarios y partió hacia el frente de Aragón, con la idea de liberar Zaragoza. La exdirectiva azulgrana se unió a la “Columna Durruti” como periodista

Ese año 1934 descubrió en un mítin a Buenaventura Durruti, lider de la CNT anarquista. La rebelde de la alta burguesía quedó cautivada por su carisma.

En julio de 1936, tras ayudar a sofocar el alzamiento en Barcelona, Durruti reunió a 6.000 voluntarios y partió hacia el frente de Aragón, con la idea de liberar Zaragoza. La exdirectiva azulgrana se unió a la “Columna Durruti” como periodista, toda vez que su jefe en ‘La Rambla’, el presidente Sunyol, había sido asesinado.

Dicen que fue valiente. Siempre en primera línea, fue alcanzada por una granada en septiembre y sufrió un grave accidente de coche en octubre, cuyas heridas la destinaron a retaguardia, en Barcelona.

En noviembre del mismo año, Durruti acudió a la defensa de Madrid con parte de sus tropas. Allí falleció en extrañas circunstancias: quizá por un francotirador enemigo, un complot comunista o un disparo accidental. El bando republicano perdió un gran líder, un profeta para sus seguidores.

Al final de la guerra, la periodista huyó a Francia. Allí vivió toda una odisea.