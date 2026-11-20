Dicen los expertos en imagen que, cuando hay una crisis, hay que encerrar a los asesores y a los abogados. Sánchez cuenta en la Moncloa con algo más (creo) de 700 asesores en todos los campos, deseosos todos de ganar el favor, si no del presidente, sí, al menos, de su jefe de gabinete, el dicen que poderoso Diego Rubio. Pero ese deseo unánime de la asesoría monclovita por “quedar bien” y no disgustar al alto mando fue lo que, aparte de sí mismo, perdió a Pedro Sánchez en un combate televisivo contra Feijóo que todos los medios, incluso los cercanos a él, dicen que perdió el jefe del Gobierno.

Porque Sánchez, acosado a veces en exceso por Feijóo y pidiendo constantemente a su rival “déjame hablar” o “no me interrumpas”, como un mal tertuliano, iba bien provisto de datos. De datos sobre las realizaciones de su Gobierno durante la legislatura ya concluida. Pero esos datos no eran sino una repetición de lo tantas veces proclamado, algo de lo que el público, deseoso de nuevas emociones, de noticias, ansioso por pensar en el futuro, está patentemente cansado. Error de táctica y de estrategia en el campo monclovita, aquejado del “síndrome de hubris”, ese que afecta al gobernante que se cree superior a todos, incapaz de errar, y que piensa que nadie puede replicarle porque él es superior.

Feijóo volvió a ser aquel buen político, casi estadista, que recordábamos de cuando cruzó el Miño y fue a Madrid para presidir el Partido Popular

Feijóo volvió a ser aquel buen político, casi estadista, que recordábamos de cuando cruzó el Miño y fue a Madrid para presidir el Partido Popular. Esquivó hábilmente los dardos envenenados sobre su alianza con la “ultraderecha” y, aunque cometió el exceso, poco elegante, de cebarse con la mujer y el hermano del presidente, la verdad es que procuró no sacar los pies del tiesto pese a su ofensiva de preguntas y de ataques. Ganó en los capítulos de la corrupción -no era difícil, la verdad- y en internacional. Quizá perdió en el de la vivienda y empató en el de la economía.

Fue un debate de escasa relevancia en unos momentos en los que el mundo necesita urgentemente estadistas que combatan los albores de la alianza Trump-Putin-Xi, de la que, naturalmente -¿qué podíamos esperar?-, los dos debatientes hablaron mucho menos que de Puigdemont, quien, con unas declaraciones periodísticas, hizo este jueves un muy flaco favor a su exaliado Sánchez. Yo diría que faltó profundidad, altura de miras -Feijóo jamás debió rechazar la mano tendida sobre una reforma constitucional- y no se percibió afán por llevar a la práctica esa regeneración que los dos presumen de desear implementar en la ajada política española.

Fue, en suma, como una sesión de control parlamentario al Gobierno de los miércoles en el Congreso, pero de casi dos horas de duración. Creo que los espectadores salimos con los pies fríos, la cabeza caliente y la sensación de que, vaya usted a saber por qué, Sánchez subía al ring en baja forma; entre otras cosas, tal vez por el peso excesivo de los datos inútiles acumulados por el ejército de asesores. Se acabaron los conejos, se acabaron las chisteras, se va acabando la era de los asesores aduladores que lo dan todo por hacer méritos ante “el jefe”.