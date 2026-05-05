91 coches matriculados al día

En Galicia la fiesta no depende. “Vendo muy bien y los demás también”. El comercial de bebidas espirituosas se anticipa a la comanda del chófer de anécdotas. Con su tableta de pedidos monotoriza el estado de ánimo y el bolsillo del personal. El viernes se hizo caja en A Coruña. El festivo por el Día del Trabajo coincidió con el partido de un Deportivo en ascenso, tarde de mantel y Riazor “para muchos aficionados de Ourense y de Lugo”, explicaban ayer en la programación local de Onda Cero.

El marmitero letrado sufrió un inesperado cruce de planes. El subidón por la victoria del Dépor lo llevó de Riazor a la Feira do Viño do Ribeiro con un amigo que se apunta a todo. “Tienes que contar que está tremendísima”, llamó el sábado con el sabor a las raíces en Prexigueiro en el paladar. De regreso, sobre las tres de la mañana, a la salida de Ribadavia los pararon en el control de alcoholemia pero el colega libró gracias a una curiosa fórmula de tazas de café por cunca de vino que el letrado no fue capaz de precisar. Con los 60 palos ya cumplidos la benemérita pensaría que ya no están en edad como para malgastar una prueba de drogas.

En abril se matricularon 2.747 coches en Galicia, 91,56 al día, un 23,6% más respecto al mismo mes de 2025 y tres veces más que el repunte en la media nacional (8,4%)

“En el coche me he dado cuenta de que por los Maios, con tanta tradición en Ourense y Pontevedra frente a Lugo o A Coruña, también se ve una división territorial de Galicia”, aprecia el letrado.

Y donde no hubo Maios había madre y trabajo que celebrar y hasta el leído comerciante coruñés dejó la tienda por la Foliada de Cervo. “Vivir y disfrutar, amigo” recomienda el comercial al despedirse. Está de compras como media ciudad y lleva peso por la tarta. En el centro comercial Marineda City se registraron el sábado por la tarde atascos de casi dos horas para poder sacar el coche del aparcamiento a bocinazos

En abril se matricularon 2.747 coches en Galicia, 91,56 al día, un 23,6% más respecto al mismo mes de 2025 y tres veces más que el repunte en la media nacional (8,4%), con 106.862 unidades vendidas. El 80% de los coches nuevos vendidos en la tierra de las mil verbenas son híbridos o eléctricos (2.202), 478 de gasolina y 67 de gasoil. La vida pasa entre fiesta y feria. En el rural se va en coche.