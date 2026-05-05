Esa estrategia de recurrir al victimismo, habitual entre quienes se enfrentan a un tribunal para responder sobre presuntos delitos de corrupción, o son condenados por corrupción, es irritante. Aunque es igualmente irritante y habitual en esta España nuestra, exigir a los acusados de haber cometido un delito que presenten las pruebas de inocencia, cuando lo que corresponde es que los que le acusan y los fiscales sean los que presenten las pruebas del delito. Pero así están hoy las cosas en los asuntos que provocan máximo interés público.

En estos últimos días, dos personajes que encabezan la lista de altos cargos que se han visto obligados a comparecer ante el Tribunal Supremo para dar explicaciones sobre su comportamiento, han esgrimido como principal argumento de defensa que son víctimas de campañas perfectamente orquestadas por adversarios. Dan a entender que sufren persecución encarnizada de gentes que no les quieren bien en su propia profesión, en partidos rivales o incluso en el partido propio … y que utilizan a los medios de comunicación para difundir noticias falsas y testimonios hirientes que no se corresponden con la realidad.

Tanto el ex fiscal general Alvaro García Ortiz, como el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del Psoe, uno ante Évole y el otro ante el Supremo, se han presentado como víctimas de operaciones para desacreditarlos.

García Ortiz sigue diciendo que él no filtró los datos sobre el intento del novio de Ayuso de alcanzar un acuerdo de conformidad con Hacienda, pero el Supremo piensa lo contrario. Iniciativa, intentar un acuerdo de conformidad, perfectamente legal como saben centenares de miles de ciudadanos que hicieron lo mismo. También la fiscal jefe de Madrid a la que Ortíz como superior ordenó difundir una nota de prensa que incurría en ilegalidad, reconoció que pensaba que García Ortíz era quien filtró. Almudena Lastra sí que es víctima, declarar contra el ex fiscal le ha costado el cargo. Sorprende además que se presente como víctima quien sigue manejando los hilos en la fiscalía como se está demostrando con los nombramientos, absolutamente sectarios, que está haciendo su sucesora y buena amiga.

El otro ex que se presenta como víctima es José Luis Ábalos, que ha comparecido ante el Supremo como si fuera una hermanita de la Caridad. Son tantas las pruebas sobre sus fechorías, manejos de dinero, comisiones, cobro de favores en especie y utilización de empresas públicas para colocar a sus amantes, que no se comprende su desfachatez para intentar defenderse. Se han publicado infinidad de pruebas, mensajes de wasaps, grabaciones sonoras y escritas, y toda clase de testimonios de personas de su entorno que han antepuesto la verdad a la amistad personal.

Víctimas, por desgracia, hay infinidad en esta España gobernada por un partido que tiene como socios a quienes las provocaron. Gobernada por quien utilizó a Abalos para pronunciar contra Rajoy el discurso más duro contra la corrupción que se ha escuchado en el Congreso de los Diputados. A Ábalos.

Que se presente como víctima provoca vergüenza infinita.