La Comisión Europea ha propuesto a los gobiernos europeos que se coordinen para garantizar el suministro de crudo y que introduzcan medidas para reducir la demanda, especialmente en el transporte, para lo que ha propuesto que se favorezca el transporte público, el uso del coche compartido y el teletrabajo. Estas iniciativas ya se han aplicado en otras ocasiones, pero España tiene, además, una experiencia exótica en hacer frente a las crisis energéticas. El ministro de Industria, Miguel Sebastián repartió, o lo intentó, dos bombillas de bajo consumo en la crisis de 2009 a cada hogar. Dos años después, el Gobierno redujo la velocidad en las autopistas y autovías a 110 km/h, y las señales de 120 fueron tapadas con pegatinas con la nueva limitación de velocidad, y tras la crisis derivada de la invasión rusa de Ucrania el Ejecutivo propuso apagar los escaparates de las tiendas y la luz de los grandes edificios de oficinas por la noche y controlar la temperatura del aire acondicionado que no debía superar los 19 grados para combatir el frío ni bajar de los 27 para hacerlo con el calor. Quizá ahora se le ocurra otra iniciativa singular para paliar la crisis actual.