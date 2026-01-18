Winston Churchill contestó “No sé, no los conozco a todos” cuando al pisar Francia al término de la II Guerra Mundial le preguntaron qué opinaba de los franceses. Una aplicación para pagos transfronterizos ha realizado un estudio comparativo sobre las ciudades donde su población es más amable en la que participaron 2.000 personas. En un país a punto de alcanzar los 50 millones de habitantes, quizá la muestra se quede un poco corta para un asunto tan serio que puede dar lugar a confrontaciones inútiles y a incrementar las generalizaciones que suelen hacerse sobre el carácter de cada cuál según la región en la que haya nacido y que no vamos a repetir.

Pero no hay que preocuparse, entre los más amables y los menos solo hay una distancia de dos puntos lo que supone que en términos generales, los españoles son bastante amables en la relación con propios y extraños.

