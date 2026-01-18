Con las manos vacías

Más allá de las anécdotas convertidas en categoría, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, no ha obtenido ninguna garantía de

Washington sobre el futuro democrático de Venezuela tras entrevistarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su primer encuentro personal desde que el ejército estadounidense capturó a Nicolás Maduro y su esposa el pasado 3 de enero. El inédito regalo de la medalla conmemorativa por la concesión del Premio Nobel de la Paz, que recibió el pasado año, no ha servido para ablandar a Trump que se consideraba acreedor al galardón por haber puesto fin, supuestamente, a casi una decena de conflictos armados y que lo recibió todo agradecido, a pesar de que no deja de ser un simple regalo de reconocimiento, como tantos otros que recibe de los visitantes a la Casa Blanca, sin ningún tipo de validez.

Sin embargo, era una muestra del intento de congraciarse con quien se considera el presidente de su país en la distancia después de los desaires que ha recibido desde el momento mismo en que los militares de Estados Unidos pusieron un pie en Caracas y Trump afirmó que carecía del apoyo popular y militar para tener un papel determinante en la transición venezolana, y que Delcy Rodríguez era la elegida como figura interpuesta para conceder a Estados Unidos el control de sus recursos.

La desconsideración de Trump con María Corina Machado llegó al punto de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, repitió, mientras se celebraba el almuerzo entre ambos políticos, que nada había cambiado hacia su figura, a lo que se añadía que el día anterior Trump había mantenido una conversación telefónica con Delcy Rodríguez y había vuelto a manifestar la satisfacción con el desempeño y la genuflexión con que la presidenta encargada de Venezuela cumplía los designios norteamericanos, a la que Trump calificó como “una persona estupenda”.

María Corina Machado, que expuso ante el presidente estadounidense los méritos que acompañan a la oposición que ganó las últimas elecciones presidenciales de la mano de Edmundo González porque ella estaba inhabilitada, que reiteró que Delcy Rodríguez no es una persona adecuada para pilotar ningún tipo de transición a la democracia por cuanto era una dirigente chavista con pedigrí, y que en Venezuela la liberación de los presos políticos se sucede con cuentagotas, no logró hacer variar las intenciones de Donald Trump, que ha dado muestras de no tener ninguna prisa para reinstaurar la democracia en Venezuela. Más aún, la portavoz de la Casa Blanca aseguró que no existe un calendario para la celebración de nuevas elecciones en el país.

“Contamos con el presidente para la libertad de Venezuela”, dijo la líder opositora, que se fue de la Casa Blanca con las manos vacías, sin ningún compromiso sobre su papel en el futuro y ni sobre sus demandas para que Estados Unidos trabaje para la reconstrucción de las instituciones y el respeto a los derechos humanos y las libertades que deben permitir el regreso de los ocho millones de venezolanos que se encuentran fuera del país.