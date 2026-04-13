Los 22 millones de empleos registrados en la Seguridad Social van a dar mucho de sí, no solo porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, redondeara al alza la cifra con 18 decenas de miles que se suponen que se conseguirán en el mes de abril -o no- a pesar de la guerra de Irán, sino porque muchos analistas desde posiciones ideológicas contrarias a la del jefe del Ejecutivo cuestionan las cifras y se fijan sobre todo en la contabilidad de los fijos discontinuos, de tal forma que de los 80.000 nuevos afiliados que se registraron en marzo en el sector de la hostelería, más de 60.000 corresponden a ese tipo de contratos, y que en el conjunto del mercado laboral suman, según algunas fuentes, 900.000, de tal forma que a su juicio se produce una discrepancia entre el paro estadístico y el paro real. Así, un gobierno de otro signo seguro que arreglará ese desaguisado y pondrá las cosas en su sitio y las estadísticas reflejarán la creación de empleo a tiempo completo. ¿Seguro? Se puede apostar con un mínimo riesgo de perder que ningún Ejecutivo va a borrar de golpe y porrazo un millón de empleos de su mercado laboral.