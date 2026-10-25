Más banderas y menos contrabando sentimental

Gol

Leo Messi y junto a la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo. | Europa Press

Un año más, los Premios Princesa de Asturias reunieron en Oviedo a la flor y la nata –hace mucho que no se utiliza ya esta expresión- de toda España. En este 2026, se ha sumado al boato habitual el folclore propio de que el premiado en la categoría deportiva sea la estrella mundial Leo Messi. No voy a amargarle el premio, por esta vez, con mi opinión de madridista sobre el inmenso artificio que rodea al buen futbolista que nos ocupa.

La Familia Real, reunida de nuevo para la ocasión, volvió a presentarse como el dispositivo capaz de levantar la dignidad de una España institucionalmente hecha trizas. En las letras, quizá la categoría sobre la que más se pone el foco tradicionalmente, el premiado ha sido el novelista inglés Julian Barnes, que publicó este año “Despedidas” anunciando que sería su última obra; el premio, en cierto modo, cierra el ciclo. Por lo demás ardo en deseos de saber qué hará Messi con los 50.000 euros del galardón, supongo que por fin podrá llegar a fin de mes sin apuros.

Despedida sonriente

Tana Rivera posa en el evento de Rabat Waves. | Europa Press

El pasado miércoles, en el Barrio de Salamanca de Madrid, se celebró un gran evento de la firma Rabat. Aunque con gran competencia, por la elegante presencia de mujeres como Ana Boyer o Sandra Gago, Tana Rivera acaparó todas las miradas tras su reciente ruptura con el torero Roca Rey, que le ha llevado a refugiarse, cuentan, en los brazos de su amiga Eugenia Martínez de Irujo. A pesar de la abrupta ruptura tras seis intensos meses de amor, Tana Rivera no apareció precisamente enlutada en el evento, sino con un espectacular traje de chaqueta verde que la convirtió, intencionadamente o no, en el epicentro de la alfombra roja de Rabat Waves. Entretanto, Roca Rey celebraba un fiestón de cumpleaños en su finca, con un equipo de seguridad y amplia lista de puerta, para evitar la presencia de los reporteros de la prensa rosa.

Futurismo fetén

Alma Bollo durante los premios GenZ. | Europa Press

Donde sí han podido verse atuendos que parecían anticipar el inminente terror de Halloween es en los premios GenZ 2026 celebrados el miércoles en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid. Jessica Bueno, Alexia Rivas –quizá la más elegante-, Nuria Marín, o Laura Escanes fueron algunos de los rostros que dejaron su sonrisa y modelito en el photocall. Alma Bollo aportó el toque modernista, en el sentido más aterrador del término. Según me explican mis expertos de cabecera, optó por un vestido gris de corte largo, pero con un toque asimétrico, con una manga en forma de capa, signifique lo que signifique eso; todo ello coronado con un corsé plateado que parece extraído de un personaje de Mars Attack. Estos premios reconocen el talento de los mejores creadores de contenido e influencers de España, y tal vez eso lo explique todo.

Buen olor

El actor Antonio Banderas posa en el photocall de la Academia del Perfume. | Europa Press

El gran Antonio Banderas acudió al XX aniversario de la Academia del Perfume, en el Teatro Real, y es buen momento para resaltar que sí, que existe una academia dedicada al mundo del perfume y que a menudo huele mejor que muchas otras grandes instituciones académicas, como la RAE, que aún no he olvidado que el pasado año la institución de la lengua tuvo la desfachatez de tumbar la candidatura de la Silla “O” de mi querido amigo -y Premio Reina Sofía de poesía- Luis Alberto de Cuenca.

Banderas, como siempre, no dejó a nadie indiferente. Todavía está en el recuerdo su reciente lección magistral a otros muchos actores a cuenta del espectáculo montado alrededor de Mari Carmen: “pienso es, sí, en esta mujer de nombre Maricarmen, pero pienso también en los 25.000 desahuciados que ha habido este año en nuestro país”; “a mí me interesa todo, toda la realidad completa, no una realidad específica para un uso político específico”, añadió, en lo que las redes han interpretado como un “zasca en toda la boca” a quienes, aupados en sus tronos artísticos, aprovechan siempre para arrimar el ascua a la sardina de su partido político, agarrándose a causas de usar y tirar que le son indiferentes.