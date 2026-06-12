Biografía del fútbol provincial.

El Real Madrid ya tiene presidente, habiendo apostado por la continuidad. Ahora nos esperan 38 días de fútbol al más alto nivel. Es hora de dejar la corrupción a un lado; total, un nuevo caso tapa al anterior. Este jueves 11 de junio dio comienzo la Copa del Mundial de Fútbol, el Mundial, con el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica, hasta la gran final prevista para el 19 de julio. Ya estamos expectantes y aunque con cierto desconcierto por los horarios. Es la primera vez que son sedes tres países: Canadá, México y Estados Unidos. ¿Pasará a la historia esta XXIII edición del Mundial?, ¡lo veremos! Lo que sí es claro es que aun siendo fútbol no se oye hablar de problemas económicos, sí acaso de negociaciones de los extras, tipo primas, por alcanzar determinados objetivos. Muy al contrario de las competiciones nacionales de fútbol, donde no pocos clubes salen escaldados económicamente, generalmente porque en lo deportivo no fue bien, incumplidas las expectativas, con lo cual la parte económica se trastocó. Los mundiales son otra galaxia en lo económico. Nadie desciende por ello…

Mientras esperabamos expectantes el comienzo del Mundial y, sobre todo, el debut de la selección española –así se llama, que lo de “la roja” parece que va por algunos a los que le molesta lo de española-, los clubes de fútbol punteros de la provincia de Ourense se debaten entre alegrías, sinsabores y preocupación. Sí, todo ello es inherente al mundo futbolístico, y así fue siempre, entre otras razones porque el fútbol no se rige por ninguna regla matemática y a sabiendas de que “lo mejor del fútbol es el balón y, para eso, es un hijo de puta”, como dijo don Santiago Bernabéu. Lo mismo lo describe a las mil maravillas Borja Fernández: “Si entra el balón, el entrenador es alto, guapo y muy bueno”.

Se realizó una magnífica gestión, el balón ayudó y todo fueron alegrías

En primer lugar, la alegría la ofreció la UD Ourense, descendiente del CD Ourense, que después de pasar por el infierno, al cabo de 12 años volvió a su lugar categórico. Visto con cierta perspectiva de tiempo, fue mucho para unos y poco para otros muchos; creo que todos los que estuvieron desde el primer momento lo hicieron muy bien y es de mucho mérito su trabajo. No es fácil recobrar la categoría una vez perdida y muchísimo menos si hay que hacerlo desde el fondo del abismo. Todo un éxito colectivo de todos los que creyeron y apostaron por el proyecto.

En esta ocasión, la otra cara de la moneda fue el Ourense CF, que tras una excelente competición en la Copa, siempre estuvo titubeante en la competición liguera, sin arrancar definitivamente, para llegar a los partidos finales con nuevo entrenador, pero dependiendo de otros resultados para poder salvar la categoría. Tras el descenso, toca crear nuevo proyecto para recuperar la categoría perdida, que conociendo a los dirigentes no cabe la menor duda.

Mención aparte es la situación del CD Arenteiro. Tras regalarnos unos años de tardes de gloria en la Primera REF, después de haberse salvado de la desaparición… vuelve a la posición límite. Se realizó una magnífica gestión, el balón ayudó –porque entraba- y todo fueron alegrías. En esta temporada recién acabada vuelven los fantasmas. Comenzó mal y al final se hizo bueno el adagio de que el que mal empieza mal acaba. Ya descendido virtualmente varios partidos antes del acabar la competición, pese a cambios de entrenadores, lo ¡peor! no es el descenso deportivo, sí la situación económica al borde de la quiebra, que puede dar al traste con el club. Llagados a semejante situación cabe el consejo: ver lo posible por lo deseable. Son muchos y diversos los factores e imponderables que intervienen en una competición. No nos debemos dejar llevar por la euforia de los momentos dulces y sí pensar que “lo mejor del fútbol es el balón y, para eso, es un hijo de puta”, de don Santiago.