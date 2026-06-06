Ese burbujeo colectivo

Después de tres días aparcado por un asunto sin wifi, la vida tocó a la ventanilla con tintineo de urgencia. “¿Quieres dos entradas para la selección en Riazor?”. Un España-Irak amistoso no es muy seductor, sobre todo cuando A Coruña dedicó una semana a celebrar sin horario el ascenso a Primera. Puede ser el primer caso en el mundo en el que se aplaude a un banquero por la calle. Por algo será, responderá Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca y del Dépor.

“No sé si el día del ascenso o el de la celebración son los que más cerveza hemos vendido, pero se acabó todo”, había comentado el jueves por la mañana Ignacio Rivera en la presentación de resultados de la Corporación Hijos de Rivera en la nueva fábrica en el polígono de Morás. Estrella Galicia va a mil, millones de facturación, y sigue creciendo frente al sector en retroceso por dietas y una sociedad metida hasta el cuello en la pantalla. Socializar con unas cañas es medicina para la salud mental, reflexionó el presidente . Y es cierto, por las calles corre un burbujeo colectivo como sucederá en Ourense con el ascenso a Primera RFEF.

El marmitero letrado criticaba el lunes la celebración con invasión de campo. “La peña es la leche, arrancó césped y dejó la grada como una dentadura escarallada. Damos una imagen de pena para el último amistoso de la selección antes del Mundial”. Para el leído comerciante, en cambio, fue más que justificada con los desperfectos que suceden cuando las emociones se desatan. “Ganamos la Liga e invadimos el campo. Estos chavales, que no lo han visto, también necesitaban pasar por ese momento fundacional que transmitirán a los hijos”. El letrado acepta el recurso. Se arregla, respondió con otras palabras la alcaldesa Inés Rey a la pregunta por sanciones. Como para multar la alocada felicidad a un año de las elecciones.

A tres horas y aunque sean por la cara no te quitan de las manos dos entradas para la selección. “Ni de coña, tengo curro”, responde el comercial de bebidas espirituosas. “Para llegar a casa a las once, paso”, valora el leído comerciante. El marmitero letrado prefiere tele y un tribunero fetén aceptaría una pero si cae en grada a la que va su chaval. Correríamos por el Dépor, en Primera y en Primera RFEF.