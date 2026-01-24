Cadáveres con historia

Afirma Hannah Arendt que las opiniones, tratadas como método analítico contrastado científicamente y trasmitido más allá de la coyuntura histórica en la que se producen los acontecimientos, no pueden considerarse como errores ni mentiras deliberadas; “son pulsos de poder”.

¿Cuántos pulsos de poder, han trasformado el relato fantástico en hechos de gran transcendencia histórica en USA? País en permanente conflicto (114 guerras, de las que ha perdido aproximadamente 10, algunas de las más importantes Corea, Vietnam, Afganistán, Cuba, Rusia… con un común denominador -el control económico de los recursos naturales en cualquier país-). Utilizando la superioridad militar y justificando las intervenciones con falsos argumentos según los fines a conseguir: Expansionistas (conquistas de territorios de otros países, ej. México), Genocidas (los pueblos nativos de su país), Imperialistas (conquistas que quedaron bajo su dominio sin soberanía, ej. Iraq), Neocolonialistas (países controlados por su riqueza, Venezuela). La llegada a la Presidencia de EEUU de Donald Trump introduce un nuevo factor, la sinceridad del chulo que intenta desviar la atención de una debilidad social y cultural de su país, afirmando que controla la política de las naciones del orbe, con más autoridad que las Naciones Unidas. En esta dinámica distópica USA intenta doblegar a una Europa sumida en el desconcierto y la división. Las relaciones diplomáticas muestras una debilidad estructural incapaz de resistir la humillación como la que el emulador de Roma trata a sus supuestos aliados (la OTAN, pertenece a un tiempo pasado).

Sócrates preguntaría: ¿si USA trata con tanto desprecio a Europa, madre que la alumbró, cuál sería el resultado de una ucronía en la que los deseos de Pedro el Grande y Catalina consiguieran y consolidasen el deseo de integrar y modernizar Rusia, transformándola en una potencia europea, adoptando la cultura, la tecnología y las estructuras políticas occidentales? Esta pregunta no se ha planteado para ocultar el fracaso europeo, se hace para crear una nueva y posible realidad.

Hoy la ciudad de Ourense ha despedido a dos personajes que contestarían con sinceridad a cualquier pregunta que supusiese la defensa de sus ideales. El uno, Antonio Rodríguez socialista, con la elegancia y la mesura con la que nos tenía acostumbrados, pero con la contundencia y lealtad que le caracterizaban. La otra, Celsa Porto, conservadora, con la energía y vehemencia con la que golpeó las puertas del Palacio Episcopal reclamando al integrista Monseñor Temiño que autorizase el entierro cristiano del joven muerto en una convulsa trifulca. Ambos eran mis amigos y a pesar de sus diferencias ideológicas estoy seguro que aportarán su energía para que los humanos tengan más humanidad.