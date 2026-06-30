La década de 1950 prometía. La guerra había terminado y todo el mundo quería ser moderno y divertirse. Era una época de pujanza, la gente tenía dinero y quería gastarlo.

La General Motors creó una exhibición llamada Motorama en donde se mostraban los grandes sueños sobre ruedas. En esta especie de feria itinerante, el 30 de junio de 1953 se diseñó un modelo inspirado en los coches europeos que había habido antes de la guerra, sobre todo en Inglaterra.

Había nacido el Corvette.

El nombre viene del ambiente triunfalista que reinaba entre los americanos tras ganar la guerra. Las corbetas son pequeños barcos que tienen la gran virtud de la velocidad y la movilidad. Este nombre les pareció buena idea a los ejecutivos de la GM y se lo pusieron al nuevo deportivo de dos plazas.

Aquí empezó una historia que lleva viva de la industria automovilística.

El Chevrolet Corvette hace parte de la historia misma de los Estados Unidos

La carrocería no era de acero sino de fibra de vidrio, material poco conocido en aquella época, y estaba hecha de una sola pieza.

La primera tanda fue de 300 vehículos, todos blancos, con formas redondeadas y trazos suaves.

En la actualidad llevamos ocho generaciones de modelos Corvette cuyos diseños han ido evolucionando, adaptándose a los tiempos.

El Chevrolet Corvette hace parte de la historia misma de los Estados Unidos.

La actual generación (C8) destaca por su motor central, alcanzando cifras de superdeportivo y superando ampliamente la barrera de los 300 km/h.

El Chevrolet Corvette es un icono de los deportivos americanos con más de 71 años de historia y 1.8 millones de unidades producidas.