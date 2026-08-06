Clásicos de verano, de goteo a riada

A los clásicos de verano como los incendios, los atascos de salida y entrada de coches, las maletas perdidas, las picaduras de medusa en los bañistas, las caídas con chanclas y marisco que nos hizo pasar malos días, se une el goteo que ya es riada de inmigrantes en Ceuta y Melilla. Las redes sociales provocan estampidas humanas irracionales y el ejemplo está en los últimos días ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba que los inmigrantes llegados a nado no se les podía aplicar la devolución en caliente. La Historia habla y vamos con ella para entender ese socio absolutamente fiable del que habla el ministro de Interior, Grande Marlaska.

Por no saber, no sabemos el poder que le da a Marruecos el tema del software espía desarrollado por la empresa israelí que de forma remota le permitió acceder a todo por ser uno de los clientes"

Sin ir más atrás, cuando Adolfo Suárez recibió la amenaza de anexionar Ceuta y Melilla, la respuesta fue que España podía bombardear Rabat en 48 horas. En 2021 las autoridades marroquíes promovieron una estampida desde las redes y Sánchez señaló a Marruecos como responsable. En mayo de ese mismo año 21 ocurrió el famoso espionaje marroquí a los móviles del gobierno español y francés. Y 2022 puso a Pedro Sánchez en la Historia por su cambio en la posición de España sobre el Sáhara Occidental al pasar a respaldar el plan marroquí. Nunca se supo de esa carta escrita por Pedro Sánchez al rey Mohamed VI y mucho menos qué obtuvo a cambio España. Un rey, Mohamed VI, que sabe de riqueza personal millonaria; mientras el salario mínimo de sus ciudadanos está en 400 euros.

Por no saber, no sabemos el poder que le da a Marruecos el tema del software espía desarrollado por la empresa israelí que de forma remota le permitió acceder a todo por ser uno de los clientes. No vaya a ser que filtren lo que tienen de los teléfonos grabados o de las actividades de Begoña y su familia en el país. Ese espionaje a miembros del Gobierno español, incluido Pedro Sanchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles no se quedó en ellos llegó a alcanzar sesenta cargos públicos en nuestro país. De la investigación judicial poco o nada se sabe. Llamar socio fiable a Marruecos es por sí mismo sospechoso. Y los hechos siguen hablando de presión si tenemos en cuenta que se desmanteló la unidad Ocon-Sur para facilitar el tráfico en El Estrecho.

Que el rey Felipe VI recuerde que el Estado tiene que velar por su seguridad, que los hechos sucedidos son de preocupación e indignación y que no deben repetirse hace pensar que como poco, el socio no es fiable y mucho menos absolutamente fiable en el espacio europeo de movilidad de personas Schengen. Veintidós miembros de la Unidad Europea han denunciado la política de migración del presidente español. Aquí, en la península PS empieza a recordar a Pablo Iglesias cuando en su chalet de la sierra en época de vicepresidente todo el día se veían patrullas de coches de Policía en la manzana de su casa.

Sánchez protege el perímetro de su lugar de vacaciones con la convicción que no demuestra ni con Gibraltar ni con las ciudades españolas en tierras del continente africano. Las mismas ciudades que para Palacio en Marruecos son ciudades ocupadas en territorio marroquí cuyo estatus actual es, a todas luces, insostenible. Marruecos ha venido a decir al mundo que España está en un momento débil de gobernanza. Han aprovechado y se confirma que nuestro Gobierno no quiere defenderse porque el presidente no sabrá; pero nuestro ejército conoce cómo gestionar emergencias mejor que el de cualquier otro país europeo. Pena de un buen jefe.