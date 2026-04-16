Por compasión o por negocio, a la regularización de medio millón de inmigrantes que impulsa por decreto el Gobierno central sólo se le podría reprochar que no haya pasado por el Congreso. La urgencia la defienden tanto la Iglesia como la patronal, por caridad y por cantidad, pero con el dedo apuntando al escaqueo parlamentario de Pedro Sánchez para no ser muletilla en la exposición de motivos ni chocar contra el muro al que se ha subido Alberto Núñez Feijóo.

El líder del PP nacional acusó al presidente del Gobierno de “regularizar inmigrantes a granel, sin importar antecedentes policiales o denuncias por abusos”; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afeó “el giro migratorio que está pegando el señor Feijóo, vasallo de Abascal y de Vox” en la clausura de un congreso sobre relevo generacional organizado por UPTA en Vilagarcía. En la actualidad hay 500.000 trabajadores autónomos inmigrantes en España y serán necesarios 350.000 más “en los próximos cinco años que podrían ser una debacle por jubilarse una generación entera”, avisó su secretario general, Eduardo Abad. La Conferencia Episcopal también busca vocaciones en otras canteras para atender el culto.

Otras comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Valencia, Baleares, Aragón o Murcia también amagan con los tribunales “por una mayor saturación del sistema público”, pero la fórmula para fortalecer el estado de bienestar es papeles, trabajo, derechos, impuestos y servicios

Galicia superó en marzo los 80.000 trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, 2.104 más que en febrero y récord histórico. La Xunta anunció que estudia recurrir el decreto que hoy entra en vigor y que en Galicia beneficiaría a unos 8.000 extranjeros mientras en la obra, en el campo o en los cuidados siguen faltando manos dispuestas a la faena. Otras comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Valencia, Baleares, Aragón o Murcia también amagan con los tribunales “por una mayor saturación del sistema público”, pero la fórmula para fortalecer el estado de bienestar es papeles, trabajo, derechos, impuestos y servicios. Son personas a la espera de asilo o en situación irregular, pero haciendo camas, cuidando ancianos o en el andamio. Alguno delinquirá y para eso está el trullo. Por encuestas Feijóo será el próximo presidente del Gobierno. Por iniciativa propia, por contentar a Podemos para que aflojase con Junts o por lo que sea, Sánchez prefirió el decreto al debate y la foto de la votación.