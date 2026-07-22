Cuestión de banderas catalanas

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado que la bandera de España ondee “de forma permanente y diaria en el exterior del Parlamento catalán”. Ya era hora que hicieran caso de esta resolución, pues llevaba bastante tiempo en que únicamente se exhibiese la enseña catalana, por lo que era obligatorio mostrar ambas banderas y no, como hasta ahora sucedía, solamente la catalana y esporádicamente también aparecía la divisa nacional coincidiendo los días de los plenos.

No es la primera vez que hemos hecho alusión a la falta de respeto del uso de la bandera oficial en Cataluña, pues el Gobierno autonómico, e incluso el Ayuntamiento de Barcelona, exclusivamente mostraban la enseña catalana, cuando es obligatorio que ambas banderas, que son oficiales, ondeen permanentemente en cualquier edificio oficial de Cataluña. El TJSC concluye que “no supone ningún perjuicio ya que es un signo de soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria”. Menos mal que fuentes parlamentarias han asegurado que acatarán esta resolución, para evitar problemas a los funcionarios y que no la recurrirán. Por supuesto, tienen que cumplir la orden y no estar a expensas de lo que les apetezca al funcionario de turno.

Confiemos en que a partir de ahora se cumpla la orden de la Justicia catalana y se exhiban ambas banderas como corresponde por ley

La lectura que ha hecho la entidad promotora de esta acción judicial, Impulso Ciudadano, ha sido que “es tan jurídica como política”, y el presidente, Rafael Arenas, entiende desolador que una institución constitucional como es el Parlamento de Cataluña “recurra una resolución que únicamente ordena que ondee la bandera de España en el edificio que la alberga” y que esta actuación “evidencia que el Parlament rechaza ser símbolo de los valores constitucionales, de la soberanía española y de la unidad de la patria”, dándose la circunstancia de que “los nacionalistas lo controlan y son plenamente conscientes de la fuerza de los símbolos”.

Confiemos en que a partir de ahora se cumpla la orden de la Justicia catalana y se exhiban ambas banderas como corresponde por ley, y que el presidente de la Generalidat de Cataluña, el “muy honorable” Salvador Illa Roca, no tenga ahora ningún inconveniente en respetar la orden del TSJC, como buen catalán que es (?). Y además, que desde hace algún tiempo asiste con frecuencia a los actos oficiales de la Casa Real, al contrario que antes no ocurría con anteriores presidentes catalanes.