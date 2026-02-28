Deciden los que saben

Siempre manda la canasta. No hay trucos. Cuando la pelota pasa por la red todo funciona y cuando pega en el aro aparecen los problemas, las dudas y las opiniones sobre cómo se podían haber hecho las cosas de otra manera. Es lo lógico y así debe ser en el deporte profesional.

Kentwan Smith llegó al Pazo como tirador y anotador en su presentación en la liga lo demostró con 4 triplazos al Palmer y siendo clave en el desarrollo del partido. No volvió a acercarse a ese nivel de acierto y de liderazgo. Esos 12 puntos fueron su tope de anotación. Aunque el “corte” de Smith no se fraguó por su muñeca ni se ha concretado ahora por su relevancia en el juego, más bien por sus problemas para no bajar el nivel defensivo del equipo cuando estaba en pista y, eso sí, no poder compansarlo con más importancia en el juego ofensivo.

El Pazo hacía mucho que no pitaba a un jugado cobista y al ala-pívot bahameño lo sufrió cuando tocó fondo ante el Fuenlabra, tras fallar los cinco triples que lanzó. Aunque seguro que en ese toque de atención tenía que ver el momento de dudas en los resultados del equipo. Aquel día nadie habría puesto un pero la salida del jugador.

Pero la pelota ha vuelto a entrar. El equipo gana, Smith suma y otros jugadores aportan menos en la estadística. El mensaje que se ha enviado siempre es de querer ser ambiciosos y cuesta argumentar que salga uno que suma algo en vez de algún otro que aporta menos e casi no juega nada.

Moncho López lo bautizó en el programa Zona COB, en Telemiño, como el PC Basket (un juego de baloncesto de simulación) y trató de explicar que los equipos no se hacen sumando y restando los puntos o los rebotes de los jugadores. Desde fuera parece obvio que el COB pierde puntos y amenaza exterior si no llega nadie de esas características al equipo, pero lo que importa es lo que vean desde dentro y ahí ya han demostrado, y no se puede dudar, que saben lo que hacen. El veredicto lo darán las canastas y dirán si este movimiento es de un proyecto ambicioso o rácano. El juego, las victorias y el play off, por ese orden, tienen la respuesta. O un cambio de idea.