Se ha cumplido el primer mandato de la investigación policial, “cherechez la femme”, después de que el primero, seguir la pista del dinero, no hubiera dado los resultados previstos para cercar al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, el más violento y más sanguinario de cuantos pululan por México, en el caso de que se pueda establecer una gradación cuando se trata de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el secuestro, la extorsión y todos los delitos derivados de sus fechorías mortales.

El amor no es delito, pero conduce al delincuente.

Las fuerzas mexicanas, policiales y militares siguieron no a una de las amantes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el jefe del cartel, sino a su legítima mujer, Rosalinda González Valencia con la que pasó su último día y su última noche con vida porque el asalto a la cabaña en la que se encontraba se produjo cuando ella había abandonado el lugar. El amor le ha costado la vida a “El Mencho”, porque uno no es el delincuente más buscado de México y con un dinero incontable para no poder tener un encuentro con su enamorada. No ha sido el único narcotraficante que ha caído de la misma forma. El amor no es delito, pero conduce al delincuente.