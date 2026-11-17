Durante la Primera Guerra Carlista los requetés popularizaron un amuleto con el Sagrado Corazón de Jesús del que eran devotos como protección ante las balas de los enemigos. El “Detente bala” era un pequeño trozo de tela o de metal con significado más religioso e identitario que efectivo, además de servir para infundir valor, que efectivo que llevaba escrita esa frase o su admonición al Sagrado Corazón. Pero para hacerlo eficaz ahí están las películas de todo tipo en las que el protagonista salva la vida porque lleva en el pecho un libro, una placa, una moneda o cualquier elemento de metal capaz de frenar un disparo. Un portero de una sala de fiestas de Málaga acaba de salvar la vida después de recibir un balazo porque la medalla que llevaba al cuello ha podido amortiguar el impacto recibido. La policía no ha desvelado la imagen de la medalla, que a este hombre le ha salvado por su fe, y que cuando se conozca bien podría ser nombrada la patrona de los porteros de discoteca.