Dieta atlántica, ruralidad y longevidad excepcional

La longevidad excepcional no puede explicarse por un único factor. No depende solo de la genética, ni de un alimento concreto, ni de una costumbre aislada. Vivir muchos años con cierta calidad funcional es el resultado de un ecosistema estable de vida, donde confluyen alimentación tradicional, entorno rural, actividad física cotidiana, vínculos sociales, baja exposición a ultraprocesados, cultura del autoconsumo, acceso sanitario y una identidad comunitaria fuerte.

En ese sentido, el corredor formado por el sur de Lugo, Ourense, Zamora, Salamanca y el norte de Portugal se plantea como una posible “zona de longevidad excepcional”, no tanto como una “Blue Zone” comercial, sino como un territorio que reúne indicadores demográficos, ambientales y culturales suficientemente consistentes como para ser estudiado con criterios científicos auditables.

Ourense responde con hechos y con su elevada presencia de personas centenarias obliga a mirar más allá del dato demográfico y preguntarse por las condiciones que rodean a esas trayectorias vitales. El estudio de Ourensividad publicado en “Nutrients” sobre los centenarios de Ourense aporta una base empírica relevante: describe una alta adherencia a la dieta atlántica, con un patrón alimentario estacional, de proximidad, basado en huerta, pescado, legumbres, verduras, aceite de oliva, lácteos fermentados y cocina sencilla; además, recoge hábitos de vida activos, redes sociales estrechas, rutinas estables y una fuerte relación con el territorio. No debe de relacionarse únicamente la dieta atlántica al pescado y el marisco.

Ourense es una provincia de interior, pero profundamente conectada con el patrón atlántico gallego. De hecho, el mayor número de alimentos con denominación de origen protegido (DOPS), en el que la producción, transformación y elaboración se realizan en Galicia, y las indicaciones geográficas protegidas (IGPS) en donde basta con que al menos una fase del proceso se realice en la zona protegida. En total son 36, en proporción, de las más elevadas de España. Entre ellas tenemos los grelos, el capón de Villalba, las habas de Lourenzá, la patata, variedades de pimientos y quesos, el mejillón o la ternera gallega entre los 36 productos que avalan ese sello de calidad.

Galicia es la comunidad autónoma que más comida fresca consume y la que menos comida procesada consume, y eso es un plus de longevidad.

Ourense es la provincia española que más huertas de autoconsumo tiene de España, y la huerta familiar no solo aporta alimentos frescos, fibra, micronutrientes y compuestos bioactivos, sino también movimiento cotidiano: cavar, plantar, recoger, caminar, cargar, subir y bajar. Esa actividad incidental, mantenida durante décadas, puede tener más valor real que muchas recomendaciones deportivas formuladas tarde y mal.

Ourense y el corredor interior noroeste deben presentarse como un modelo propio de longevidad atlántica: menos mediático quizá, pero con base territorial, cultural y científica

Desde el punto de vista biológico, la dieta atlántica se entiende mejor si se interpreta como un patrón de nutrigenómica, inmunonutrición y microbiota. Sus alimentos aportan fibra fermentable, omega-3, polifenoles, glucosinolatos, carotenoides, fitoesteroles, vitaminas, minerales y proteínas de calidad. La fibra procedente de verduras, legumbres, frutas y cereales alimenta la microbiota y favorece la producción de metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta, relacionados con la regulación inflamatoria y metabólica. Los pescados azules aportan EPA y DHA, con capacidad moduladora de vías inflamatorias; las crucíferas gallegas, como grelos, nabizas y repollo, concentran compuestos fenólicos y glucosinolatos; los lácteos fermentados añaden proteína, calcio y posibles efectos sobre microbiota e inmunidad.

La comparación con la Blue Zone de Cerdeña ayuda a reforzar esta lectura. En Oliastra, la longevidad excepcional se ha vinculado a un modelo de montaña, pastoreo trashumante, alimentos de proximidad, actividad física intensa pero natural, fuerte estructura familiar, pan de masa madre, lácteos de cabra y oveja, productos fermentados, huerta estacional y menor dependencia de alimentos industriales. El paralelismo con Galicia no es idéntico, pero sí reconocible: ruralidad, autosuficiencia familiar, cocina de temporada, importancia de la mujer en la administración doméstica y alimentaria, transmisión de recetas, cuidado de la huerta, elaboración de pan y conservación de la cultura culinaria.

En Cerdeña, la figura del pastor trashumante fue central; en Galicia, especialmente en áreas rurales marcadas por la emigración masculina, las mujeres sostuvieron la economía doméstica, la alimentación, la cohesión social y la transmisión cultural. La leche y los lácteos ocupan en ambas zonas de longevidad excepcional un papel relevante. En Cerdeña se destaca el consumo histórico de leche de cabra y oveja, quesos y fermentados, mientras que en Galicia los quesos, la leche doméstica y los lácteos fermentados forman parte de la alimentación rural tradicional. Este aporte pudo contribuir al mantenimiento de masa muscular y ósea en edades avanzadas, especialmente por su contenido en proteína de alto valor biológico, calcio, fósforo, péptidos bioactivos y micronutrientes. En sociedades envejecidas, esta dimensión es clave porque la longevidad sin músculo, sin hueso y sin funcionalidad se transforma en dependencia. Tres estados que simbolizan una muerte prematura son la fragilidad, la sarcopenia y la osteoporosis.

En conclusión, Ourense y el corredor interior noroeste deben presentarse como un modelo propio de longevidad atlántica: menos mediático quizá, pero con base territorial, cultural y científica. La longevidad, vista así, no es un milagro ni una marca turística: es una construcción colectiva sostenida durante generaciones y custodia en muchos momentos por las mujeres rurales.