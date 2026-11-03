Dogmas modernos sustituyen a los milenarios

Josep Miró cuestiona los nuevos dogmas culturales a raíz de “La bola negra”, advierte de la intolerancia hacia quienes defienden la verdad y escribe: “¿Vivimos realmente en una sociedad que ha superado los dogmas o simplemente hemos sustituido los antiguos por otros nuevos que nadie puede cuestionar?”

Estamos viviendo en una sociedad en la que algunos cuando discrepan se convierte en un problema para ellos y una gran cantidad de personas y medios los atacan sin piedad. Lo dice con unas palabras más suaves el escritor Josep Miró: que la sociedad “que dicta normas”cuestiona los nuevos dogmas culturales, y advierte de la intolerancia hacia quienes defienden la verdad. Pienso que nos encontramos ante una situación de signo contrario a lo que fue la Inquisición. En gran parte viene por el resurgimiento del catolicismo entre los jóvenes.

Una intolerancia que se vive en la vida diaria, con más suavidad que a nivel de partidos, en la que se dice,y muchas veces se oculta, que si no piensas como yo eres un “ultra” del signo opuesto a mi pensamiento. Personalmente no comparto esta forma tan extendida de actuar, aunque es más frecuente de lo deseado en nuestra sociedad, lo que quiebra la libertad de expresión y, con ello, por lo que tanto hemos luchado: la libertad. No es un dato menor porque la sociedad lo admite y “señala” a los que discrepan. Llamémoslo como queramos, en el fondo vivimos en un mundo que no es por el que luchamos. Los movimientos de este fin de semana son una confirmación de lo escrito.