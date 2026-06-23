"Elecciones generales en febrero"

Vallas publicitarias reservadas, agendas de comunicación tocadas, “las elecciones generales serán en febrero después de que los presupuestos no salgan adelante en el Congreso”. El colega Pablo Barrón Lorenzo soltó este fin de semana la apuesta razonada en sus redes sociales, suele ser fiable con los pronósticos de las fechas electorales, lleva unos años removiendo la marmita madrileña y cuenta lo que pasa en cocinas a velocidad de agencia. “Ya es seguro, puedes citarme sin problema”, contestó a un mensaje. Una manera de ponerle cuño a la información aunque en este caso ya la había firmado en pantalla.

El miércoles comparece en el Congreso, con su esposa Begoña Gómez entregando el pasaporte al juez Peinado, espina que juega a favor de Sánchez en el recurso de “lawfare”

Todavía no se conocía la sentencia del Supremo por el caso mascarillas: 24 años de trullo para José Luis Ábalos, ex ministro y ex secretario de organización del PSOE, 19 años y ocho meses para su colaborador Koldo García, y cuatro años y medio para el empresario Víctor de Aldama por traficar con el dolor en pandemia. La corrupción carcome el sistema democrático y aumenta la desconfianza del ciudadano hacia las instituciones, recuerda la sentencia. Alberto Núñez Feijóo cumplió con su petición diaria de adelanto electoral, repetición que desvirtúa el impacto por grave que sea la razón. También lo hizo el presidente gallego Alfonso Rueda después de la reunión semanal del Consello de la Xunta. Desde el mediodía no se hablaba de otra cosa en los mentideros políticos. Pedro Sánchez calló ante la condena del que fue su número dos y compañero de viaje en el Peugeot. El miércoles comparece en el Congreso, con su esposa Begoña Gómez entregando el pasaporte al juez Peinado, espina que juega a favor de Sánchez en el recurso de “lawfare”.

Los socialistas se fijaron en la distinta vara del Supremo con Víctor de Aldama, que no entrará en el talego por colaborar con la Justicia. El comisionista anima a acusados en otras causas contra el PSOE, entiéndase Julio Martínez y Leire Díez, a que se cobren el premio por largar de Zapatero y Santos Cerdán. La Liga de Fútbol anuncia una recompensa de 50 euros a los delatores de bares que no pasan por caja. “Nada va a ir a mejor”, comenta un resignado militante socialista. “No tengo cambio de fecha. De todas formas, cuando se decidió ya se sabía que todo esto iba a pasar de una manera o de otra”. Sería el primer fallo, agonía larga.