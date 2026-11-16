En España hay 5,43 millones de hogares unipersonales, lo que representa el 28,1% del total de hogares y a cerca del 11,2% de la población, según datos del Instituto Nacional de Estadística. En Galicia, los hogares unipersonales (personas que viven solas) representan cerca del 31% del total, siendo una de las comunidades con mayor proporción de este tipo de convivencia en España, solo por detrás de Castilla y León. En el cercano Portugal, los mayores que viven solos empiezan a compartir vivienda con jóvenes.

Estamos ante un gran problema que no resuelven los asilos, siendo éstos eficaces y necesarios, pero con la longevidad, el buen estado de las personas gracias al avance médico y que los mayores se cuidan más y practican más ejercicio, nos vamos a encontrar que van a existir más mayores que jóvenes (debido al descenso de la natalidad). El porcentaje de hijos por mujer se sitúa tanto en la mayor ciudad gallega como en la vecina provincia en el lugar más bajo entre todos los países y regiones de la UE.

Las dinámicas de emancipación tardía hacen que los jóvenes españoles rara vez vivan solos

En el caso de las personas mayores de 65 años, en España, el 23% vive solo. En el conjunto de la Unión Europea, alrededor del 35% de los hogares son unipersonales (personas que viven solas sin hijos). Entre la población mayor de 65 años en Europa, el 32% vive sola (una media más alta que la de España)

En España, el 40,9% de los hogares unipersonales corresponden a mayores de 65 años. El perfil cambia por completo según la etapa de la vida: en el grupo de los jóvenes y adultos (menores de 65 años), la mayoría son hombres (59,7%).

Las dinámicas de emancipación tardía hacen que los jóvenes españoles rara vez vivan solos. En el tramo de 15 a 29 años, menos del 5% vive en un hogar unipersonal, prefiriendo el piso compartido o retrasando la salida del materno. Entre los mayores de 65 años, la situación se invierte de forma drástica: el 72,5% de estos hogares están habitados por mujeres. Esta brecha de género se acentúa con los años debido a la mayor esperanza de vida femenina; por ejemplo, a los 85 años, el 44,1% de las mujeres españolas vive sola. frente a solo el 24,2% de los hombres.