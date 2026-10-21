Desde Euskadi a Galicia, en recuerdo de Beiras

Algunos creen, sobre todo en EITB, que todo en el audiovisual cortijo español gira alrededor de lo que pasa en Madrid o, normalmente en el PSOE, PP o Vox, o en Sevilla, sin chistar de este ombliguismo político que se lo come todo. Y sin embargo el mundo nacionalista, y el gallego en particular, ha tenido el 8 de octubre la triste noticia del fallecimiento a los 90 años de Xosé Manuel Beiras, economista y gran líder de Galiza. Y la noticia no ha sido en Madrid, sino en Brión (Galicia) donde vivía.

El impacto sacudió a Galiza pero no a Euzkadi, por el pésimo tratamiento informativo habido sobre esta personalidad, que venía muchas veces en coche con Auritxu, su mujer, siempre que podía. Y llamativo para mí ha sido que quien dirige los informativos de ETB por la noche, Dani Álvarez, no le haya dado la menor dimensión a esta importante noticia. Una más. Y no es una noticia más. Nada nuevo. Y lo siento mucho. Hubiera requerido un tratamiento especial por su liderazgo gallego y por su estrecha relación con Euzkadi. ¡Con la de horas de archivo que tiene esa casa de las múltiples reuniones habidas y de sus visitas y ruedas de prensa en Euzkadi!.

Xosé Manuel Beiras ha sido el líder carismático del nacionalismo gallego

Xosé Manuel Beiras ha sido el líder carismático del nacionalismo gallego. Con su gran estatura, su alborotado pelo blanco como la nieve, su oratoria inflamada, sus amplias ropas de lino, su sombrero de ala ancha; pero por, sobre todo, su formación como catedrático de Estructura Económica y gran carisma ha sido el gran icono del nacionalismo gallego, a lo que se unía su vehemencia y una singular personalidad.

Tuve la suerte de conocerle y tratarle en aquellas reuniones de la Declaración de Barcelona en Santiago, Bilbao y Barcelona, así como en Madrid, trabajando una iniciativa Galeuzkana, que con Arzalluz, Ansotegi, Bergara, Estévez, Casal, Pujol, Durán, Mas, Esteve, pusimos en marcha en la década de los noventa para alarma de un Rajoy que veía en ello la inmediata ruptura de España.

Galiza, con un Beiras tipo Arzalluz, liderando el histórico Partido Galeguista, el de Castelao y Bóveda, hoy hubiera tenido otro protagonismo y su presencia política sería puntera y el reconocimiento a esta comunidad histórica hubiera sido otro. Fue una auténtica lástima que no modernizara el histórico Partido Galeguista ni siguiera con la bandera de su padre, Manuel Beiras, y Avelino Pousa Antelo, ni de las las grandes figuras del galleguismo histórico actualizado, como hizo el PNV en 1977.

No tuvo suerte con las apuestas que hizo. A Yolanda Díaz no le tenía la menor simpatía porque la consideraba ingrata, insolidaria y profundamente desleal y a los “frentes amplios” les decía que deberían llamarse Frentes Estrechos por las rencillas inherentes al cainismo de las distintas personalidades.

Xosé Manuel Beiras fue y es una figura tan inmensa que hoy es inabarcable viendo lo que estamos observando. Un intelectual que desgraciadamente no pudo dar todo lo que pudo por la división continua y el recelo político que lograban asustando a las grandes mayorías que se iban con Fraga y posteriormente con Feijóo y la derecha gallega.

Fue un gran honor tratarle, discutir con él y hacer planes para el futuro