La semana pasada, el Plan General de Ordenación Urbana de Ourense cumplió cuatro décadas. Feliz cumpleaños, con retraso. Sigue siendo el planeamiento general vigente de la ciudad. Entre medias hubo otro aprobado en 2003, pero anulado judicialmente en 2011. Desde entonces, Ourense ha continuado creciendo y acumulando nuevas necesidades bajo reglas concebidas para otra ciudad, para otro tiempo y otras circunstancias urbanas.

En 2003 parecía cerrarse aquella larga espera con un nuevo PXOM, pero la alegría duró poco. La sentencia del Tribunal Supremo de 2011 devolvió a Ourense a 1986, como si se tratase de un “remake” de “Regreso al futuro”. Después, llegaron la revisión iniciada en 2013, trabajos posteriores, una aprobación provisional en 2019 y nuevas correcciones. El Concello remitió finalmente la documentación corregida a la Xunta en agosto de 2026.

Ciertamente, una ciudad puede funcionar sin estrenar su planeamiento y, de hecho, Ourense ha seguido aplicando las determinaciones del plan de 1986. Pero funcionar no equivale a disponer de un proyecto actualizado. Un plan general clasifica el suelo, organiza la estructura urbana, reserva espacios para equipamientos, ordena desarrollos y fija condiciones para que encaje en un modelo urbano compartido. Sin esa visión, cada pieza pesa más que el conjunto.

Basta mirar alrededor, en Galicia, para advertir que la situación ourensana no es inevitable. Santiago aprobó su nuevo PXOM definitivamente en 2008. Ferrol aprobó el suyo en 2000, con publicación normativa en 2001. Lugo culminó en 2023 la aprobación de los ámbitos que habían quedado pendientes del plan de 2011. A Coruña cuenta con un plan de 2013. Vigo acaba de aprobar su revisión en 2025. Mientras, Ourense permanece anclada en el siglo XX.

Nuestro plan es tan viejo que casi, por unos meses, batimos un récord entre las capitales de provincia españolas. Solo nos gana Teruel

Tampoco las otras ciudades han vivido caminos sencillos. Santiago tuvo una aprobación parcial antes de completar su documento; Lugo necesitó años para cerrar las determinaciones suspendidas; Vigo sufrió la anulación judicial de su plan de 2008 y recurrió después a una ordenación provisional hasta aprobar la revisión de 2025. Ourense, en cambio, todavía continúa intentando que ese relevo llegue y sustituya al antiguo.

Nuestro plan es tan viejo que casi, por unos meses, batimos un récord entre las capitales de provincia españolas. Solo nos gana Teruel. Sí, esa capital que, por lo menos, existe. Aunque, si nos ponemos a verlo desde otra perspectiva, respecto de capitales de más de 100.000 habitantes sí somos los primeros. Es como cuando salimos en el telediario por tener 42 grados en el mes de julio: parece que la cosa es que hablen de uno.

Carecer de este instrumento actualizado no significa que no puedan hacerse obras, concederse licencias o modificarse espacios. Supone que muchas decisiones deben adaptarse, mediante modificaciones o instrumentos parciales, a una realidad que ha cambiado. Esa distancia dificulta la planificación de infraestructuras, complica la gestión del suelo, aumenta la incertidumbre y hace más frágil la seguridad jurídica de determinadas operaciones.

Un PXOM no es solamente un conjunto de planos, sino, más bien, una idea compartida de ciudad convertida en norma. Y, cuando esa idea envejece demasiado, el futuro termina negociándose sobre documentos del pasado. Ourense lleva cuatro décadas esperando que el planeamiento vuelva a mirar hacia delante. Pero ya dijo Carlos Gardel en “Volver” que “veinte años no es nada”. Desde luego, para el urbanismo ourensano, es bien poco.