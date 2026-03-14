El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere a sus secretarios de Estado uniformados de la cabeza a los pies, desde las gorras de béisbol rojas con la leyenda Make Again Great America (MAGA), a los pies porque le ha dado por regalar a todos ellos unos zapatos tipo Oxford de cuero negro de la marca estadounidense Florsheim, que cuestan unos 145 dólares y que al parecer son muy cómodos y quiere que todos sus ministros pisen fuerte y con el mismo zapato, aunque Trump los compra de oído, es decir, imaginándose el número de pie del receptor del regalo que ha tenido que guardar sus carísimos zapatos de otras marcas de lujo para no desentonar del resto y no desairar al presidente estadounidense que se dedica a este tipo de diversiones. Y obsérvese que el regalo ha sido solo para sus secretarios de Estado varones, sin que se sepa si también se los ha hecho llegar a las mujeres de su gabinete y también han debido abandonar los tacones por la comodidad. Es difícil determinar si este tipo de iniciativas humanizan a Trump o confirman su idiocia.