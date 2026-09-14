Gira del Barça, toma el dinero (y escóndelo)

Expedición del FC Barcelona que realizó la gira en México y Estados Unidos en 1937.

En el año 1937 el FC Barcelona estaba en una situación económica crítica. Entonces, surgió una oportunidad, casi milagrosa. El gobierno de México invitó al club a realizar una gira y promover la causa republicana. El responsable del “comité obrero” azulgrana, Rossend Calvet, no lo dudó. La deuda ascendía ya a un millón de pesetas.

Un empresario catalán allí residente y antiguo miembro de la sección de béisbol azulgrana, Manuel Mas Soriano, financió la expedición. La República aprobó gustosa los salvoconductos. Partieron un 18 de mayo, en un arriesgado viaje a tren hacia Francia, para tomar el barco ‘Mexique’ y cruzar el oceáno.

La previsión era de seis partidos. Finalmente, fueron 10 en México y cuatro más en Nueva York, dado el éxito y repercusión entre la comunidad hispana. Un oasis de paz que los jugadores decidieron prolongar.

12 de los 16 se negaron a regresar. Calvet comprendió esta humana reacción y comenzó a fichar sustitutos durante el viaje de vuelta. Había un problema mayor. La gira aportó al club más de 600.000 pesetas, dinero que seguro sería confiscado por la República al llegar a España.

Una vez más, Calvet demostró su inteligencia. Aprovechó la escala en París para ingresar el dinero en una sucursal del banco “Credit Lyonnais” a nombre de un empleado de su confianza. En su etapa como secretario técnico, Calvet ya había trabajado con la sede barcelonesa de la entidad y poseía contactos.

Con gran diplomacia y el temor a ser denunciado por espías internos, excusó a los exiliados ante las autoridades. También logró la inclusión del equipo - sobre la marcha y con jugadores de repuesto- en el Campeonato de Cataluña.

Calvet fue el artífice de la supervivencia del Barça.

1938, Casals y lo que se salvó de las bombas

Josep Cubells, el conserje del Barça que sobrevivió de milagro al bombardeo de 1938. | La Región

El 29 de noviembre de 1937, ya sin la amenaza de confiscación miliciana, Calvet y sus compañeros decidieron disolver el ‘Comité Obrero’ y recuperar la figura del presidente.

El elegido fue otro miembro del Comité, Francesc Xavier Casals. Compañero en Esquerra del asesinado presidente Sunyol y exconsejero de Trabajo en la Generalitat, vivía dedicado al club y asqueado de la política.

Su perfil moderado no tuvo objeción en el gobierno. Bajo su “presidencia accidental” el Barça ganó el Campeonato de Cataluña (octubre 1937-enero 1938).

El avance franquista en 1938 aisló a Barcelona del Levante e impidió disputar la ‘Liga Mediterránea’. En su lugar, se propuso la ‘Liga Catalana’ (27 marzo-28 agosto 1938) restringida a clubes de la comunidad.

Una semana antes del comienzo, Barcelona sufrió tres días de terribles bombardeos por parte de la aviación italiana. Además de los casi 1.200 muertos y 3.000 heridos, se destruyeron 273 edificios, entre ellos la sede del club.

El conserje, Josep Cubells, residía allí y se salvó de milagro. Pronto acudieron en su ayuda Calvet, el masajista Angel Mur y el utillero Modesto Amorós.

Entre llamas, gases tóxicos y posibles bombas sin estallar, rescataron todo lo posible. Los trofeos no dañados se trasladaron al estadio Les Corts. La documentación y el dinero, a una nueva sede facilitada por el presidente Casals.

Días después, el Barça ya disputó la Liga Catalana, donde sólo cedió un empate en 16 partidos, proclamándose campeón.

Alegrías deportivas para sazonar la terrible realidad de la guerra. En noviembre de 1938, el frente del Ebro se rompió y las tropas nacionales avanzaron sin oposición hacia Barcelona. Sálvese quien pueda.