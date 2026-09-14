Unión Europea e independencia del Poder Judicial
Unión Europea e independencia del Poder Judicial
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha referido en algunos pronunciamientos a la independencia del poder judicial, tanto en su dimensión interna como en su proyección externa.
Por lo que se refiere al ámbito externo, el juez o tribunal ejerce sus funciones con plena autonomía, sin injerencias, indicaciones o instrucciones de otros órganos o poderes públicos o privados. En esta dimensión, el juez o tribunal está blindado frente a presiones externas que puedan cuestionar o poner el peligro la independencia de criterios de los jueces en los casos que conozcan. La dimensión interna de la independencia judicial se conecta a la imparcialidad y pretende garantizar la igualdad de condiciones de las partes en el procedimiento y de sus respectivos intereses en relación con el objeto del mismo. Para ello es menester objetividad y también ausencia de cualquier interés en el resultado del procedimiento junto a la aplicación cabal del Estado de Derecho.
En esta dimensión, el juez o tribunal está blindado frente a presiones externas que puedan cuestionar o poner el peligro la independencia de criterios de los jueces en los casos que conozcan
Nos va en mucho que se respete y preserve la independencia de los jueces y tribunales.
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