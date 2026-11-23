Se puede pasar de héroe a villano en un pispás. Si los maquinistas de los trenes ayer fueron considerados unos defensores de la gente, porque sus avisos han servido para poner en alerta sobre el mal funcionamiento de un servicio, en el que además se han producido una serie de graves accidentes e innumerables incidentes que han obligado a la supervisión de los sistemas de seguridad ferroviarios, al día siguiente se convierten en villanos que al defender sus intereses particulares se llevan por delante los derechos y libertades de otras decenas de miles de ciudadanos que reconocen su derecho a la protesta, pero que se quedan en el andén de los trenes de Cercanías porque los huelguistas han decidido incumplir con los servicios mínimos estipulados, en lugar de recurrir a la justicia si los consideran exagerados. Los sindicatos corporativos, que en algún momento se han vestido de héroes, acaban enseñando su ADN egoísta.