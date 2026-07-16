Injurias a la Corona y otras instituciones del Estado

El PSOE ha negociado con Sumar dejar “sin castigo los insultos al rey Felipe VI” y “despenalizar el delito de ofensa a la Corona y de ofensa religiosa”, y para ello van a promulgar una proposición de ley y con ella erradicar las injurias a “la Corona, a las Cortes Generales y los parlamentos autonómicos, a las altas instituciones del Estado, a los sentimientos religiosos, a los ultrajes a los símbolos nacionales”. Esta reforma acordada entre socialistas y la extrema izquierda pretende “reforzar la protección de la libertad de expresión y adecuar nuestra legislación a la evolución de la jurisprudencia constitucional y europea en esta materia”.

Mientras la Cámara Baja no apoye finalmente esta norma y consiguientemente no se publique oficialmente en el BOE, no se puede insultar al monarca, pues sigue siendo un delito"

Como ven, aunque el PSOE no tenga la totalidad del apoyo del Gobierno, va tramando “pequeños” ardides con sus colegas del Gobierno -esto es, los compinches de Sumar- y que además están encantados de trabajar en conjunto con los chicos de Sánchez. Eso sí, esta medida tiene ahora que someterse a la votación en el Congreso de los Diputados, donde ambos partidos van a necesitar el apoyo de nacionalistas e independentistas, y aquí todo está en manos de los demás que han dicho sí al Gobierno de Pedro. Y nunca sabemos cómo van a respirar los de Carles Puigdemont, a quienes por cierto, en las últimas encuestas, Aliança Catalana (AC) ha superado por primera vez. Qué divertidas van a estar las próximas elecciones.

La idea es “la derogación de los delitos de injurias y calumnias a la Corona”, lo que implica “la eliminación del régimen penal agravado aplicable a las injurias y calumnias dirigidas contra la Corona y los miembros de la Familia Real”, delitos que se penan con dos años de prisión siempre que la calumnia o la injuria “fueran graves”. Claro que hasta que no se apruebe definitivamente en el Congreso no se produciría la derogación del artículo 525 del Código Penal relativo “al delito de ofensa a los sentimientos religiosos” y el 543, de “ofensas o ultrajes a los símbolos nacionales”. Por ello, mientras la Cámara Baja no apoye finalmente esta norma y consiguientemente no se publique oficialmente en el BOE, no se puede insultar al monarca, pues sigue siendo un delito.

Recordemos que en marzo del 2018 (en concreto, el día 13), el Congreso votó en contra del PP, Ciudadanos y PSOE, rechazando otra propuesta de ley de Esquerra Republicana de Catalunya para que se “despenalizaran los delitos de injurias a la Corona y de ultraje a España”. En aquel momento los socialistas se opusieron a que nadie tocase la figura del rey, pero ahora, con este acuerdo con Sumar cambiaron de opinión y la imagen del soberano ya puede ser injuriada. Bueno, del monarca y algunas altas instituciones del Estado.