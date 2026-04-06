El IVA franquiciado para autónomos: España, a contracorriente de Europa

En marzo de 2026, la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no transponer la Directiva (UE) 2020/285, que permite eximir del IVA a autónomos con facturación inferior a 85.000 euros anuales. España es el único país de la UE que no ha implementado este régimen, pese al plazo vencido en diciembre de 2024, generando críticas de asociaciones como ATA.

Pregunta. ¿Qué es el IVA franquiciado y cómo funciona?

Respuesta. Este régimen especial simplifica la fiscalidad para pequeños negocios: los autónomos no incluyen IVA en facturas, evitan declaraciones trimestrales como el modelo 303 y solo presentan una anual informativa. A cambio, no deducen el IVA de gastos, lo que beneficia a quienes venden a particulares (B2C) con bajos costes fijos, pero no a quienes invierten mucho o facturan a empresas (B2B). En países como Francia o Alemania, ya opera con umbrales similares, reduciendo burocracia y haciendo precios más competitivos (hasta un 21% más baratos sin IVA).

R. Esto beneficia a vendedores a particulares con pocos gastos: menos declaraciones, precios competitivos y ahorro en burocrcia. No interesa a B2B o con maquinaria cara, ya que impide deducir IVA soportado. Voluntario, con tope de crecimiento (10-25%) y revocable por incumplimiento o cese.

P. La situación actual en España

R. Hasta abril de 2026, los autónomos españoles deben repercutir y declarar IVA desde el primer euro, sin exención interna. Hacienda ha aprobado modelos 041 y 350 solo para operaciones transfronterizas en la UE pero no aplica la franquicia nacional. Esto perjudica la competitividad frente a vecinos europeos y viola principios de no discriminación.

R. Bruselas inició infracciones en 2025, culminando en la demanda al TJUE, que podría imponer multas millonarias. En este sentido, Canarias se adelanta con aplicación desde julio 2026, pero a nivel nacional no hay fecha firme.

Aunque hay intenciones políticas de cambio, Hacienda resiste por temor a impacto recaudatorio; los expertos prevén implementación parcial pronto, beneficiando a cerca de un millón autónomos.

R. En conclusión, el IVA franquiciado promete alivio real para los autónomos: menos papeleo, menos burocracia y precios más competitivos en europea. Con Bruselas en el TJUE y pactos políticos en marcha, su implantación nacional parece inevitable en 2026, aunque será voluntaria, por lo que se recomienda asesorarse de forma profesional.