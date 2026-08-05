Maceda en Fiestas

Capitaneada por su alcaldesa, Uxía Oviedo, la corporación municipal y su cura, Manuel Pérez Vences, de Maceda está festejando estos días la Virgen de las Nieves. Los macedanos hacen fiesta con música, gastronomía, convivencia y descanso sin descanso, inspirados en la leyenda, el evangelio y el papa León, desde el castillo medieval hasta el río inmortal, desde O Alto do Couso hasta O Monte Medo.

La leyenda dice que en Roma en el siglo IV vivía un matrimonio muy rico en virtudes y en dinero. Y al no tener hijos, él y ella quisieron dejar como heredera a la Virgen. Le pidieron que les manifestase qué cosa de su mayor agrado podían hacer por ella. La noche del 5 de agosto se les apareció en sueños para comunicarles que le construyesen un templo en el monte Esquilino. Allí encontrarían marcado el plano del templo. El matrimonio lo consultó con el papa, quien subió con ellos y otros fieles a la cima del monte una tórrida noche de agosto. Encontraron marcado con nieve milagrosa el plano del templo que habían de construir. Y, como en Roma ya había otros templos marianos, a este lo llamaron Santa María la Mayor.

Desde entonces los macedanos, con el Evangelio en el corazón y guiados por el ángel Gabriel y los primeros cristianos, rezan a la Virgen de las Nieves: “Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo”. E imitando a Isabel, la prima de María, continúan: “Bendita tú eres entre todas las mujeres...”. Y, como hacían los primeros cristianos, prosiguen: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte”. Y desde hace un mes, con la carta encíclica Magnifica Humanitas de León XIV en la mano, saben que la Virgen de las Nieves los invita a ser “tejedores de esperanza” y “testigos de la belleza de una magnífica humanidad habitada por Dios”.

Amigas y amigos, la Virgen de las Nieves está derramando gracia y paz estos días en el municipio de Maceda. Y seguirá esparciendo fe y esperanza el día 15 en Bustavalle y otros muchos pueblos de nuestra provincia. Y los siempre acogedores paúles del Monte Medo nos recuerdan que el día 30 comenzaremos la novena a la misma Madre, bajo el nombre de Nuestra Señora de Los Milagros o la Virgen de Los Remedios. Y todos cantaremos, también dentro de 50 años, “Un beso y una flor…”.

Adolfo Requejo Rodríguez (Bustavalle-Maceda)