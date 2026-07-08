Chito Rivas

Chito Rivas

A medida do tempo

PINGAS DE ORBALLO

Publicado: 08 jul 2026 - 04:10
Opinión en La Región
Opinión en La Región | La Región

Ela comparte con el o silencio. El espalla cara a ela as súas olladas. Estas, cando se cruzan coas dela, rebentan nun rubor que semella a canícula existencial do momento. Ela medio sorrí. El medio asubía. Os dous saben que a ilusión baixa pola canella do desexo.

O aire detense arredor deles, como se este quixese escoitar o que ningún dos dous se atreve a pronunciar. As palabras sobran cando os ollos son capaces de dicir tanto. Cada xesto é unha promesa e cada respiración un convite a permanecer.

El asimila que o tempo ditará sentenza. Ela sabe que o tempo, ás veces, é efémero. Os dous ansían vivir o momento e que, logo, sexa o que Deus queira. Porque hai instantes que pesan máis ca unha vida enteira e abrazos que valen por todos os calendarios.

Ela, porén, baixa amodiño polo sendeiro do afán. El deixa que en cada paso vai un latexo e que con cada latexo dea un paso. Os dous, sempre, para adiante, para aventurarse no leito dos anhelos. Sen présa, mais sen pausa, como quen coñece o valor das cousas que medran devagar.

El sabe que o tempo é a divisa da súa vida. Ela sabe que estar con el ou non estar é a medida do seu tempo. Os dous míranse, tócanse e queren aproveitar ese tempo..

Eles saben que o tempo é o lume no que se arde. Eles queren abrasarse xuntos. Non lles importa a cinsa se antes coñecen a calor da chama. Entenderon que amar tamén é aceptar a fugacidade, facer do instante un fogar e da esperanza un camiño.

Eles. Os dous. Xuntos.

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