Melania la mediadora

A punto de iniciarse una nueva ronda negociadora en Abu Dabi a tres entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, la esposa de Donald Trump, Melania Trump, se ha apuntado un tanto diplomático al lograr que se materialice un alto el fuego de seis días en la ciudad ucraniana de Oleshky -ocupada por fuerzas rusas y afectada por la hambruna-, que había sido anunciada el mes pasado y que ha permitido la salida de personas que se hallaban sitiadas tanto hacia Ucrania como hacia Rusia. En su reunión en la Casa Blanca, Melania Trump ha pedido a los enviados de Kiev y Moscú un esfuerzo para alcanzar un alto el fuego “más duradero”.

Esta no es la primera mediación que realiza Melania Trump en el marco de la guerra de Ucrania puesto que ya impulsó un proceso de reencuentro con sus familia de niños que habían sido separados por la guerra, y se produce en un momento en el que su marido, Donald Trump, ha variado la política de ayudas a Kiev, reduciendo su aportación a la defensa militar, e incluso ha utilizado a Elon Musk para que deje de prestar el servicio militar de sus satélites Starlink al ejército ucraniano, todo en la dirección de tratar de forzar a Volodimir Zelenski a aceptar una propuesta de paz que favorece los intereses de Rusia. Los enviados especiales del presidente estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner, ya se han reunido con Zelenski antes de trasladarse a Abu Dabi, en las que serán las primeras conversaciones de paz desde el pasado mes de febrero.

No es infrecuente que las esposas de los principales mandatarios mundiales realicen labores diplomáticas relacionadas con la ayuda humanitaria, pero lo es más que esas iniciativas rocen con las posiciones oficiales del Gobierno, que en el caso de Ucrania están sometidas a los vaivenes de Donald Trump en función de sus últimas conversaciones y de sus intereses económicos y políticos, como su decisión de levantar el embargo de diésel a Rusia para mejorar la inflación en su país, aunque eso suponga aportar más fondos a Moscú que le permitirán financiar la guerra.

Melania Trump, que entregó a los emisarios de ambos países una carta personal dirigida a sus presidentes, apostó por “tener la misma valentía que mostramos en Oleshky para encontrar puntos en común mediante la preocupación compartida por el sufrimiento de las personas inocentes. Juntos podemos crear algo más duradero que un alto el fuego temporal”, al que calificó como “una chispa en un mundo sumido en la oscuridad”.

Cuando Donald Trump busca desaforadamente la concesión del Nobel de la Paz y logró que la opositora venezolana María Corina Machado le regalara el suyo-sin ninguna validez-, las partes a las que Melania Trump reunió en Washington alabaron su “destacada labor humanitaria”. Un éxito que se contrapone con el fracaso de su marido, que presumía de ser capaz de acabar con la guerra de Ucrania en las primeras 24 horas de su mandato. Si la labor mediadora de Melania Trump tuviera un éxito mayor, Trump tendría el mayor enemigo dentro de casa para lograr su deseo.