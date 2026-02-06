PENSAR POR PENSAR
A emigración e un señor dos Peares
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“Sígueme e deixa que os mortos
enterren os seus mortos”
(Mateo 8:22)
Estas palabras de Xesús están dirixidas a un escriba que dicía querer seguilo, pero que puña escusas para non facelo. Pois para seguir os camiños de Deus hai que negarse a un mesmo, e para moitos iso é unha tolada, pois implica non ter descanso neste mundo e ter unha loita espiritual continua. O enterrar os mortos significaba agardar para cobrar a herdanza. E ante esa ousadía do escriba, Xesús fala dos mortos espirituais. Se afondamos no texto poderemos entender mellor o seu contido e decatarnos que compara os vivos cos mortos. É dizer, como os vivos están mortos espiritualmente, deixa que enterren aos que morren fisicamente. Se alguén quere vivir ten que seguir a Xesús. Pensas que estás vivo e un día has morrer? Ese non é un problema sen solución. O verdadeiro problema é estar morto en vida no plano espiritual, e non coñecer persoalmente a Deus. O camiño de Xesús segue a ser un sendeiro de vida abundante e de vida eterna.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PENSAR POR PENSAR
A emigración e un señor dos Peares
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
Os mortos vivos
Pulpo á feira
TAL DÍA COMO HOY
Museo del Hermitage
Lo último
ESCASEZ DE MÉDICOS
La sanidad agita el pleno municipal de Carballiño
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este viernes, 6 de febrero