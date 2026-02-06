José Luis Fernández Carnicero

Os mortos vivos

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

“Sígueme e deixa que os mortos

enterren os seus mortos”

(Mateo 8:22)

Estas palabras de Xesús están dirixidas a un escriba que dicía querer seguilo, pero que puña escusas para non facelo. Pois para seguir os camiños de Deus hai que negarse a un mesmo, e para moitos iso é unha tolada, pois implica non ter descanso neste mundo e ter unha loita espiritual continua. O enterrar os mortos significaba agardar para cobrar a herdanza. E ante esa ousadía do escriba, Xesús fala dos mortos espirituais. Se afondamos no texto poderemos entender mellor o seu contido e decatarnos que compara os vivos cos mortos. É dizer, como os vivos están mortos espiritualmente, deixa que enterren aos que morren fisicamente. Se alguén quere vivir ten que seguir a Xesús. Pensas que estás vivo e un día has morrer? Ese non é un problema sen solución. O verdadeiro problema é estar morto en vida no plano espiritual, e non coñecer persoalmente a Deus. O camiño de Xesús segue a ser un sendeiro de vida abundante e de vida eterna.

